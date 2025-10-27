Seguro de auto obligatorio en Florida: guía esencial para la comunidad hispana

Suscríbete a nuestros canales

Todo hispano que se establece o quiere establecerse en el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), debe saber que para conducir legalmente se requiere cumplir con las leyes de seguro vehicular del estado.

Por esta razón debe tener muy claro los requisitos para la obtención de la cobertura adecuada, evitar sanciones y garantiza protección ante accidentes, como lo recuerda el portal de Siempre Auto.

Lo que debe saber sobre el seguro que necesita

Entonces, lo primero que debe saber es que Florida exige que todos los vehículos tengan al menos dos tipos de cobertura básica:

Protección contra lesiones personales (PIP, Personal Injury Protection): este cubre gastos médicos y pérdidas salariales del conductor y pasajeros, sin importar quién sea responsable del accidente.

Daños a la propiedad (PDL, Property Damage Liability): este cubre los daños materiales que se ocasionen a otros vehículos o propiedades.

Por otra parte, hay que saber que el mínimo legal es de $10.000 por cobertura y ser conscientes de que la cobertura mínima cumple con la ley, no siempre cubre todos los daños en accidentes graves.

Esto se debe a que Florida es un estado de "no culpabilidad" (No-Fault).

Para mayor seguridad, muchos conductores optan por coberturas adicionales, como:

Colisión: cubre daños a tu propio vehículo.

Comprehensive: protege contra robo, incendios o desastres naturales.

Conductores sin seguro (Uninsured Motorist): cubre daños ocasionados por conductores que no tienen seguro.

Aunque pueda parecer un gasto adicional, lo cierto es que contribuyen con el ahorro a largo plazo y la tranquilidad de los conductores.

Un buen seguro protege a los conductores y pasajeros ante gastos médicos, daños materiales y problemas legales.

Consejos y datos clave para obtener el que mejor se adapte a sus necesidades

Debe comparar precios entre aseguradoras, muchas ofrecen tarifas competitivas para nuevos residentes o conductores jóvenes, que suelen representar uno de los grupos de mayor riesgo para las aseguradoras y, por ende, suponen primas de seguro más altas.

Puede conseguir descuentos por buen historial de manejo, por combinar pólizas o por tomar cursos de manejo defensivo.

Debe mantener la póliza vigente en todo momento mientras el vehículo esté registrado, incluso si no lo está conduciendo.

Mantenga al día sus datos, los cambios de dirección o del vehículo deben reflejarse en la póliza.

Florida no requiere la cobertura de Responsabilidad por Lesiones Corporales (BIL - Bodily Injury Liability) para todos los conductores, aunque es altamente recomendada y se puede requerir después de ciertas infracciones o accidentes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube