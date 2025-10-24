¿Cuáles son las leyes de California que protegen a los inmigrantes? Newsom las aprueba

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador Gavin Newsom acaba de firmar un nuevo paquete de leyes que refuerza las protecciones para los inmigrantes en el estado.

Estas medidas están diseñadas para limitar la colaboración de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y representan un esfuerzo renovado por salvaguardar los derechos civiles de las comunidades inmigrantes.

Garantía de cuidado infantil y datos sensibles para inmigrantes en California

Una de las leyes clave es la que permite a familiares de migrantes deportados asumir la patria potestad de sus hijos, asegurando la continuidad en el cuidado de los menores en caso de una separación familiar abrupta, reseña El País US.

Los promotores de la norma, según reporta El País, buscan ofrecer a los migrantes una garantía para el cuidado de sus hijos si son arrestados o deportados.

Adicionalmente, el estado ordena la destrucción de datos sensibles antes de marzo de 2026, lo que impide a las agencias federales de inmigración acceder fácilmente a información personal delicada.

Protección para vendedores ambulantes de origen inmigrante y notificación escolar

Los vendedores ambulantes indocumentados reciben protecciones significativas en California. La nueva legislación limita las sanciones a los vendedores a multas administrativas, reduciendo la amenaza de acciones más severas o la exposición a agentes de inmigración.

Otra medida crucial, la SB 98, exige a las escuelas primarias, secundarias, colegios comunitarios y universidades públicas la notificación a padres y estudiantes si agentes del ICE se encuentran en el campus o en sus alrededores, reporta Yahoo Noticias.

Esta acción busca generar un ambiente de mayor seguridad y preparación en los centros educativos.

Restricción al uso de máscaras para agentes del ICE y cooperación local en condados de California

California se convirtió también en el primer estado que prohíbe que la mayoría de los agentes del orden, incluidos los de ICE, se cubran el rostro durante sus operativos.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha manifestado que no acatará esta disposición, el estado implementa la medida para aumentar la transparencia en la actuación policial, destaca El País US.

Además, la ley estatal de "Santuario" y la guía de la Fiscalía General de California, señalan que la ley prohíbe a la policía local y estatal preguntar sobre el estatus migratorio de una persona para fines de aplicación de la ley de inmigración o ayudar a ICE con la aplicación de la ley federal de inmigración, salvo limitadas excepciones, reforzando la protección dentro del estado, señala el California Department of Justice.

Con estas acciones, California reafirma su compromiso con la defensa de sus residentes inmigrantes.

