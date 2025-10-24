¡Caos aéreo! Esta aerolínea suspende todos sus vuelos en EEUU por una falla: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Alaska Airlines notificó la tarde del jueves la suspensión inmediata de todos sus vuelos dentro del territorio estadounidense debido a una falla informática que comprometió su sistema operativo. La compañía pidió a los usuarios verificar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a los aeropuertos.

La información fue publicada inicialmente en el portal web de MarketScreener, donde se detalló que la falla tecnológica provocó la paralización de las operaciones tanto de Alaska Airlines como de su filial Horizon Air.

La medida fue informada también a la Administración Federal de Aviación (FAA), que confirmó que la detención en tierra se solicitó por más de una hora.

Avisos a los pasajeros

La empresa compartió mensajes a través de sus redes sociales en los que pidió disculpas a los pasajeros afectados, señalando que su equipo técnico trabaja para restablecer las operaciones lo antes posible.

También respondió en línea a usuarios que reportaron inconvenientes con la aplicación móvil y el sitio web de la aerolínea.

No es la primera vez que la aerolínea enfrenta un episodio de este tipo. En julio de 2025, Alaska Airlines experimentó una interrupción similar que duró cerca de tres horas y que también obligó a mantener en tierra su flota completa.

La actual suspensión afecta vuelos en todos los aeropuertos del país, incluyendo los que opera en la ciudad de Chicago a través del Aeropuerto Internacional O’Hare, según precisó la compañía en su más reciente comunicado.

