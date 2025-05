Vacante de trabajo para técnicos en Miami con salario de hasta $22: hablar español es requisito clave

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que viven en cierto sector de Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), tienen a su disposición una nueva oferta laboral disponible, le contamos si cumple con lo necesario para psotularse.

Una vez más, el empleador es Yes Tech Inc, una empresa de juegos de azar que opera en toda el área de Miami / FLL en varios lugares (gasolineras y tiendas de conveniencia).

Como lo destaca la propuesta difundida en el portal de empleos Indeed.

Sobre la propuesta laboral

Yes Tech Inc están en la búsqueda de “Video game and vending machines technicians”, o “Técnicos de videojuegos y máquinas expendedoras”.

Se trata de un puesto de jornada completa en Hialeah, FL 33015.

“Buscamos un técnico que se encargue de la reparación y el mantenimiento de nuestros juegos. Las funciones del técnico son la instalación, el mantenimiento y la reparación de máquinas de juego”, indican.

Requerimientos y deberes para los solicitantes

Explican que las funciones del técnico son la instalación, el mantenimiento y la reparación de máquinas de juego.

Por esta razón, se requiere que la persona que ocupe el puesto tenga algunos conocimientos eléctricos para probar, reparar y mantener las máquinas de juego y el equipo de juego relacionado.

Sin embargo, también señalan que están dispuestos a capacitar al candidato adecuado.

El trabajador en este puesto deberá:

Construir, reconstruir, convertir, ajustar, calibrar y modificar, cualquier máquina de juego y equipo de juego relacionado.

Diagnosticar las causas de las averías y fallos y tome las medidas inmediatas adecuadas.

Mantener un ambiente de trabajo limpio, seguro y libre de peligros dentro del área de responsabilidad.

Realizar todos los requisitos de servicio para las máquinas de juego incluidos en la instalación y reubicación.

Hacer comprobaciones de reposición de suministros necesarios. Poner todas las áreas a la altura. Discutir las áreas problemáticas con el gerente.

Además, uno de los requisitos fundamentales es que el trabajador pueda hablar español e inglés.

Salario propuesto + Postulación

En Yes Tech Inc ofrecen un salario que va desde los $18 hasta los $22 por hora.

Aquellos que creen que cumple con los requerimientos y habilidades necesarias, pueden postularse para obtener el empleo, en el siguiente enlace: Técnicos de videojuegos y máquinas expendedoras - Hialeah, FL 33015 - Indeed.com

