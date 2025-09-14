¿Vale la pena ser estilista en Florida? Esto es lo que debes saber sobre el salario promedio

Suscríbete a nuestros canales

Florida se ha convertido en un verdadero centro de la industria de la belleza, atrayendo a talentosos estilistas de todos los rincones del mundo.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los estilistas en Florida ganan un salario promedio anual que oscila entre 38.000 y 45.000 dólares.

Sin embargo, este rango puede variar bastante dependiendo de la experiencia, el tipo de salón y la ubicación. Por ejemplo, las estilistas en Miami Beach pueden llegar a ganar más de 60,000 dólares al año.

La habilidad y la clientela son factores clave que impactan los ingresos de los estilistas. Aquellos que han logrado construir una buena reputación en Florida pueden incluso duplicar su salario promedio, según análisis de plataformas como PayScale y Zippia.

Por eso, la educación continua, las certificaciones y la especialización son esenciales para alcanzar el éxito financiero.

¿Cuánto gana un estilista certificado en Florida?

Un estilista en Florida con un diploma de cosmetología puede esperar un salario de entre 28.000 y 35.000 dólares anuales, mientras que los peluqueros con más de diez años de experiencia pueden ganar entre 40.000 y 60.000 dólares al año, según datos de la BLS.

El modelo de negocio también juega un papel importante en los ingresos de los estilistas. Algunos salones en Florida ofrecen un salario fijo, mientras que otros optan por pagar una comisión por servicio, o una combinación de ambos.

La industria de la belleza en Florida sigue en constante expansión, y se prevé que el empleo de estilistas en el estado crezca un 13% en la próxima década, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Esto significa que habrá más oportunidades para los estilistas en Florida.

Las propinas son un ingreso adicional para los estilistas, representando entre el 10% y el 20% de sus ganancias. Algunos salones en Florida han comenzado a implementar un modelo de "sin propina", donde el salón cobra un precio más alto para compensar la falta de propinas.

Según el portal de empleo ZipRecruiter, los salarios en Florida pueden variar desde 20.000 hasta más de 60.000 dólares, dependiendo del nivel de experiencia y la ubicación.

