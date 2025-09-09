Permiso ESTA: conoce el nuevo precio para viajeros exentos de visa

Suscríbete a nuestros canales

El costo del ESTA, que es la autorización electrónica de viaje para entrar a Estados Unidos sin necesidad de visa, va a aumentar casi al doble.

A partir del 1° de octubre de 2025, quienes viajen bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) tendrán que pagar $40 por su solicitud, un aumento significativo en comparación con la tarifa actual de $21.

Este cambio, impulsado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), tiene como objetivo mejorar las finanzas del gobierno estadounidense. La idea principal es generar más ingresos federales para cubrir los gastos relacionados con inmigración y seguridad nacional.

La CBO estima que esta medida podría recaudar 3.800 millones de dólares entre 2025 y 2034, lo que ayudaría a reducir el déficit federal en aproximadamente 3.100 millones de dólares, incluso después de tener en cuenta los costos operativos del sistema.

Este incremento en la tarifa impactará a millones de turistas y viajeros de negocios de los países que forman parte del VWP.

La medida, que no incluye compensaciones por impuestos indirectos, resalta el compromiso del gobierno de financiar su infraestructura de seguridad a través de las tarifas que pagan los viajeros internacionales.

¿Cuáles son las implicaciones para los viajeros con permiso ESTA?

A partir del 1° de octubre de 2025, quienes soliciten o renueven su permiso se enfrentarán a un costo significativamente mayor, lo que podría afectar los presupuestos de viaje.

Es importante destacar que el aumento no es retroactivo. Si ya posees un ESTA válido, no necesitas solicitar uno nuevo ni pagar la tarifa más alta hasta que tu autorización actual expire.

La validez del ESTA sigue siendo de dos años o hasta que expire el pasaporte asociado, lo que ocurra primero. La nueva tarifa solo se aplicará a las solicitudes presentadas después de la fecha de entrada en vigor.

La medida impacta a los viajeros de los países que participan en el Programa de Exención de Visa, quienes ahora deberán considerar este costo adicional al planificar sus visitas a Estados Unidos.

El aumento de la tarifa del ESTA, sumado a otros posibles incrementos en los costos de trámites migratorios, podría influir en las decisiones de viaje y en la competitividad de Estados Unidos como destino turístico.

