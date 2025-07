GH Hoteles incursiona con el primer grupo hotelero del mundo:

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la directora general de la cadena GH Hoteles, Claudia Escarra anunció una nueva etapa en la historia de su hotel en Aruba, Talk of The Town, dando a conocer que el próximo 9 de agosto de 2025, la sede cerrará sus puertas temporalmente para dar inicio a una renovación completa en preparación para su transformación en el hotel Voco Surfside Aruba by IHG, el cual pertenece a la reconocida cadena internacional: Intercontinental Hotels

Group.



Escarra, expresó que al unirse a la reconocida familia de IHG Hotels & Resorts, Voco ofrecerán un enfoque fresco, elegante y acogedor a la hospitalidad. “Combinando el encanto de nuestras raíces locales con los altos estándares de una marca internacional. Esta transformación refleja nuestro firme compromiso de brindarles una experiencia mejorada con instalaciones renovadas, un diseño moderno y un servicio excepcional”, afirmó.



Intercontinental Hotels Group es una prestigiosa cadena internacional, considerada una de las mejores del mundo. Con presencia en más de 100 países, brindan experiencias excepcionales para sus huéspedes con programas de lealtad y sostenibilidad. Por su parte, una de sus marcas premium más nuevas en el mercado: Voco, busca crear momentos memorables para sus clientes, con toques personales y detalles inspirados en la zona.



La directora general destacó que esta proyección internacional es la muestra de que GH Hoteles sigue apostando al turismo dentro y fuera de Venezuela y expandiendo su elegancia, confort y calidad de servicio que los caracteriza como cadena. También recordó que son casi 30 años de trayectoria hotelera del grupo y que día a día trabajan para seguir innovando la industria. “Además, estamos felices de ser pioneros, porque Voco será el primer hotel de la marca en El Caribe”, detalló.



Finalmente, Escarra recalcó que la reapertura está prevista para diciembre de 2025. “Esperamos con ansias para darles la bienvenida nuevamente a un Talk of the Town by GH Hoteles totalmente renovado, ahora orgullosamente parte de la marca Voco Surfside Aruba by IHG”. Agradeció el apoyo, la confianza y el entusiasmo durante este tiempo de cambios. “Es un honor para nosotros servir a la comunidad de Aruba y a nuestros visitantes de todo el mundo, y estamos felices por compartir este nuevo comienzo con todos ustedes”.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube