Este fin de semana, no te pierdas los mejores juegos del baloncesto español por Meridiano Televisión

Por 2001

Baloncesto español: Fechas y horarios de los juegos de la semana 9

Por: Andrea Matos Viveiros

Este sábado y domingo, sintoniza los más emocionantes encuentros de la Liga Endesa, el baloncesto español más destacado de Europa. ¡En vivo, en exclusiva, y gratis por señal abierta y meridiano.net/meridianotv! Además, disponible en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV GO.

Calendario de transmisión

  • Sábado 6 de diciembre: HIOPOS LLEIDA VS UNICAJA / inicio 2:00p.m. vía streaming por meridiano.net
  • Sábado 6 de diciembre: BASQUET GIRONA VS RIO BREOGAN / inicio 4:00p.m. 
  • Domingo 7 de diciembre: LAGUNA TENERIFE VS REAL MADRID / inicio: 8:00a.m. vía streaming por meridiano.net
  • Domingo 7 de diciembre: BARCELONA VS MORABANC ANDORRA/ inicio: 12:00m. vía streaming por meridiano.net

 

Hasta los momentos, Valencia y Real Madrid se mantienen a la cabeza de la clasificación. Mientras que Granada y Burgos están hasta el fondo. No te pierdas las mejores batallas en el tabloncillo del baloncesto español por Meridiano Televisión.

