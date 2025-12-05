Baloncesto español: Fechas y horarios de los juegos de la semana 9

Por: Andrea Matos Viveiros
Este sábado y domingo, sintoniza los más emocionantes encuentros de la Liga Endesa, el baloncesto español más destacado de Europa. ¡En vivo, en exclusiva, y gratis por señal abierta y meridiano.net/meridianotv! Además, disponible en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV GO.
Calendario de transmisión
- Sábado 6 de diciembre: HIOPOS LLEIDA VS UNICAJA / inicio 2:00p.m. vía streaming por meridiano.net
- Sábado 6 de diciembre: BASQUET GIRONA VS RIO BREOGAN / inicio 4:00p.m.
- Domingo 7 de diciembre: LAGUNA TENERIFE VS REAL MADRID / inicio: 8:00a.m. vía streaming por meridiano.net
- Domingo 7 de diciembre: BARCELONA VS MORABANC ANDORRA/ inicio: 12:00m. vía streaming por meridiano.net
https://www.instagram.com/p/DR2QXW1ERmP/?img_index=1
Hasta los momentos, Valencia y Real Madrid se mantienen a la cabeza de la clasificación. Mientras que Granada y Burgos están hasta el fondo. No te pierdas las mejores batallas en el tabloncillo del baloncesto español por Meridiano Televisión.
Visite nuestra sección de Deportes
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube