Retiran objetos que obstaculizan el libre tránsito en Caracas: peatones aplauden la medida

Desde el pasado lunes 15 de septiembre, la Alcaldía del municipio Libertador, en conjunto con la Policía de Caracas y la PNB, han comenzado a retirar objetos como conos, cuerdas, botellones, gaveras y parales que son colocados en las vías públicas por parte de comerciantes informales y formales.

La medida busca despejar las aceras y calles del centro de Caracas para el libre tránsito de vehículos y peatones.

En un video difundido en redes sociales, se observa a los funcionarios policiales retirando objetos en la Av. Fuerzas Armadas y sus adyacencias, que fueron puestos arbitrariamente por los denominados "cuida carros", y comerciantes informales.

"Se retiraron gaveras con cemento, conos, cuerdas, avisos de hierro, rines, es decir, un cúmulo de objetos que estaban obstaculizando la vía pública. Eso no está permitido", expresó el legislador de Caracas, Humberto de Arco.

Piden replicar estos operativos en otras zonas de Caracas

Usuarios manifestaron su apoyo a esta medida, alegando que es difícil caminar por las aceras con la presencia de tantos cachivaches. Mientras que los conductores denuncian que los llamados "cuida carros" cobran hasta $2 a toda persona que estacione un vehículo en las calles.

Asimismo, instaron a que estos operativos sean replicados en zonas como Catia, El Cementerio y el boulevard de Sabana Grande.

