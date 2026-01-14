Religiosidad

Visita 168 de la Divina Pastora a Barquisimeto: normas y prohibiciones durante la procesión

Queda prohibida cualquier actividad con fines políticos o proselitistas

Por Indira E. Crespo M.
Martes, 13 de enero de 2026 a las 10:59 pm

Para la visita número 168 de la Divina Pastora, se estableció un decreto con las medidas de seguridad establecidas para el estado Lara.

De acuerdo a la Gaceta Oficial N° 25.999, las medidas estarán vigentes los días 13 y 14 de enero

Conozca qué debe evitar hacer durante la procesión

  • Ley seca: Queda prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el estado Lara desde el martes 13 a las 18:00 horas hasta finalizar el miércoles 14. 
  • No se permite el uso de sombrillas, paraguas, patines, bicicletas ni motocicletas. 
  • Prohibida la tenencia de animales domésticos que pongan en peligro a las personas. 
  • Prohibido el uso de pirotecnia y fuegos artificiales. 

Normas para el tránsito y carga pesada:

• Restringido el paso de carga pesada el 14 de enero de 6:00 am a 6:00 pm. 
• Prohibido estacionar en las vías adyacentes al recorrido y rutas de evacuación. 
• Prohibido el ingreso de vehículos a la población de Santa Rosa el 14 de enero. 

Las autoridades piden respetar el acto: Queda prohibida cualquier actividad con fines políticos o proselitistas. 

