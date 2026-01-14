Visita 168 de la Divina Pastora a Barquisimeto: normas y prohibiciones durante la procesión

Suscríbete a nuestros canales

Para la visita número 168 de la Divina Pastora, se estableció un decreto con las medidas de seguridad establecidas para el estado Lara.



De acuerdo a la Gaceta Oficial N° 25.999, las medidas estarán vigentes los días 13 y 14 de enero

Conozca qué debe evitar hacer durante la procesión

Ley seca: Queda prohibida la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el estado Lara desde el martes 13 a las 18:00 horas hasta finalizar el miércoles 14.

No se permite el uso de sombrillas, paraguas, patines, bicicletas ni motocicletas.

Prohibida la tenencia de animales domésticos que pongan en peligro a las personas.

Prohibido el uso de pirotecnia y fuegos artificiales.

Normas para el tránsito y carga pesada:

• Restringido el paso de carga pesada el 14 de enero de 6:00 am a 6:00 pm.

• Prohibido estacionar en las vías adyacentes al recorrido y rutas de evacuación.

• Prohibido el ingreso de vehículos a la población de Santa Rosa el 14 de enero.



Las autoridades piden respetar el acto: Queda prohibida cualquier actividad con fines políticos o proselitistas.

