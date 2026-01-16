¡Insólito! Hallan extraña especie de tiburón a orillas del mar: científicos revelan una gran sorpresa

Suscríbete a nuestros canales

Un hallazgo extraordinario sacudió a la comunidad científica en el norte de España, cuando un ejemplar de tiburón apareció en la playa de Luarca, en Asturias.

El animal marino despertó un enorme interés debido a lo poco común que es ver a esta especie fuera de las profundidades del océano, informó El País.

El Tiburón foca encontrado, que normalmente habita en la oscuridad total a niveles de entre 400 y 1.600 metros bajo el mar, es una hembra de 1,45 metros de largo y 18 kilos de peso.

Un tesoro biológico en su interior

Tras realizar los estudios correspondientes, el equipo de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma) descubrió algo asombroso: la hembra estaba en proceso de ovulación.

En su interior hallaron 12 huevos con embriones en formación, cada uno de unos 7 centímetros. Según Luis Laria, director de la organización, este descubrimiento es "espectacular", ya que estos tiburones se desarrollan dentro de la madre antes de ser liberados al mar para valerse por sí mismos.

El motivo de su acercamiento a la costa

Aunque estos tiburones suelen vivir en el abismo, los científicos explican que las hembras tienden a subir hacia aguas menos profundas durante su periodo de gestación.

Es en esta etapa cuando pueden encontrarse a unos 400 metros de la superficie. Sin embargo, el motivo de su muerte no fue natural.

El análisis reveló que el animal tragó un anzuelo de pesca que, al ser arrancado, le provocó una herida grave en el esófago y una hemorragia que terminó por debilitarlo hasta que llegó a la playa.

¿Qué sucedió con los tiburones focas?

El tiburón foca, acostumbrado a vivir lejos del contacto humano, tuvo una época de gran interés comercial hace medio siglo.

En aquel entonces, eran capturados con frecuencia para extraerles el hígado, el cual es una fuente muy rica en grasas saludables.

Con el paso de las décadas, los avistamientos se volvieron mucho más raros, lo que convierte este suceso en Asturias en un evento clave para entender mejor a estos gigantes silenciosos de la profundidad.

