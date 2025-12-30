Museo del Prado rompe récord de visitas en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Museo del Prado consolidó su posición como el referente cultural de España al superar, por tercer año seguido, su máximo histórico de visitantes. Según un comunicado oficial de la institución, la pinacoteca registró 3.479.838 visitas desde el 1 de enero hasta el domingo 28 de diciembre de 2025.

Cifras en crecimiento

A falta de tres días para concluir el año, el Prado ya superó en 22.781 personas la marca establecida en 2024 (año bisiesto), cuando recibió a 3.457.057 visitantes.

Perfil del visitante y accesibilidad

El informe destaca un fuerte componente internacional y un alto índice de acceso gratuito:

Origen: El 67,30 % de los asistentes fueron extranjeros, mientras que el 32,70 % correspondió a público nacional.

Acceso gratuito: Casi la mitad de los visitantes (45,35 %) entró sin coste alguno. Esto incluye a menores de 18 años, estudiantes, personas con discapacidad, desempleados y quienes aprovecharon el horario gratuito de las últimas dos horas de apertura.

Momentos de mayor afluencia

Mes con más visitas: Mayo, con un total de 339.062 personas.

Día récord: El 3 de mayo, con una concurrencia masiva de 17.484 visitantes en una sola jornada.

Un tesoro de la corona para el mundo

Inaugurado en 1819 y adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, el Museo del Prado custodia más de 30.000 obras de arte. Su colección, originada por la monarquía española, alberga piezas universales como:

El jardín de las delicias (El Bosco)

Las meninas (Velázquez)

Las tres gracias (Rubens)

El caballero de la mano en el pecho (El Greco)

Con información de EFE

