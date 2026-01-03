¿Tienes una dirección de Gmail vergonzosa? Google pone a prueba la función para cambiarla sin perder tus datos

Suscríbete a nuestros canales

Google ha comenzado a probar una de las funciones más solicitadas por su comunidad global: la posibilidad de modificar la dirección de correo electrónico (@gmail.com) sin necesidad de crear una cuenta nueva.

Hasta ahora, la política de la compañía obligaba a los usuarios a iniciar desde cero y migrar manualmente sus archivos si deseaban un nombre de usuario diferente, refiere La Opinión.

Esta actualización permitiría profesionalizar la identidad digital de millones de personas que aún conservan direcciones informales creadas hace años, manteniendo intactos sus correos, fotos y documentos en Drive.

La pista sobre este despliegue se localizó inicialmente en una página de soporte de Google en idioma hindi, donde se menciona que la opción se está introduciendo "poco a poco".

Aunque las versiones en inglés y español todavía indican que el cambio no es posible, este tipo de lanzamientos graduales es la estrategia habitual de la empresa para testear la estabilidad de una herramienta antes de su despliegue masivo.

Así funcionará

El funcionamiento de esta herramienta es sencillo pero estratégico: al elegir un nuevo nombre de usuario, la cuenta de Google permanece siendo la misma.

Un aspecto fundamental es que la dirección antigua no desaparece, sino que se convierte en un "alias".

Esto garantiza que cualquier mensaje enviado a la dirección vieja siga llegando a la bandeja de entrada principal y que el acceso a servicios como YouTube, Maps o suscripciones activas no se vea interrumpido, asegurando una transición fluida y sin pérdida de información.

Restricciones para evitar el uso indebido de la función

Según la documentación filtrada, una vez que se realiza el cambio, el usuario no podrá volver a modificar su dirección de Gmail durante un periodo de 12 meses.

Además, la nueva dirección seleccionada tendrá carácter permanente y no podrá eliminarse.

Con estas limitaciones, Google busca ofrecer una solución para quienes necesitan una imagen más corporativa o profesional, pero manteniendo la estabilidad de su ecosistema de identificación digital.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial ni una fecha concreta para su llegada a Latinoamérica, esta actualización promete ser una de las más celebradas en la historia de la plataforma.