Venezuela llega a la final del Mundial de Desayunos 2025: entre estos dos países se encuentra el rival

El "Mundial de Desayunos 2025", creado por el popular streamer Ibai Llanos, se ha convertido en un evento digital que cautiva a millones de personas.

Esta competencia inusual y deliciosa pone a prueba los platillos matutinos de 16 países en un torneo de votación a través de sus redes sociales.

Aunque el objetivo es encontrar el "mejor desayuno definitivo", los participantes lo han transformado en una apasionada y divertida batalla campal, donde cada nación defiende con orgullo su propia gastronomía.

Venezuela se alza con la victoria

La fase de grupos ya había dejado sorpresas inesperadas, con favoritos quedando en el camino y naciones menos mediáticas avanzando con fuerza.

Sin embargo, Venezuela se impuso en la semifinal contra Bolivia, logrando un pase a la final.

El plato que compitió y con el que se ganó el corazón de los votantes, explicado por Ibai, fue "la arepa reina pepiada, que hemos acompañado ahora con huevo y otra arepa de carne mechada con el Maltín”.

En el caso de Bolivia, competía "con las salteñas, con el pastel boliviano y con el api”.

Los resultados fueron anunciados mediante un comentario del streamer en su video de Tik Tok, donde aseguró que Venezuela logró obtener ocho millones de votos en todas las plataformas: "YouTube, Facebook, Instagram y Tik Tok".

La arepa ganadora en las semifinales

La Reina Pepiada es una arepa rellena de una mezcla cremosa y deliciosa de pollo desmechado, aguacate y mayonesa.

Su nombre es un homenaje a Susana Duijm, la primera Miss Mundo venezolana en 1955. La arepa se rellena con esta preparación, que a veces lleva un toque de cilantro o cebolla, ofreciendo un sabor fresco y una textura suave.

Por su parte, la arepa de carne mechada es un clásico venezolano con un sabor intenso. El relleno consiste en carne de res deshilachada (o "mechada") que se cocina a fuego lento y luego es guisada con un sofrito de vegetales como pimientos, cebolla, ajo y tomate. Es una carne jugosa y fibrosa. A menudo se combina con queso amarillo rallado para crear la famosa arepa "Pelúa".

La victoria de la arepa no solo fue un triunfo culinario, sino un grito de unión para el país.

La competencia de Ibai se convirtió en un inesperado punto de encuentro. Bajo hashtags como #ArepaALaFinal y #VenezuelaGana, miles de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, se unieron en redes sociales para votar y mostrar su apoyo.

Posibles rivales en la final

Con Venezuela ya en la final, la expectación está puesta en quién será su rival. En esta ocasión, la gastronomía de Perú y Chile se enfrentan en semifinales.

Ibai Llanos no dudó en mostrar su emoción ante este enfrentamiento. "Qué duelo tan histórico tenemos por delante con dos desayunos espectaculares", afirmó en sus redes sociales.

Para este gran encuentro, ambos países reforzaron sus propuestas culinarias:

El desayuno peruano se presenta con el pan con chicharrón, al que se le han añadido el tradicional tamal y un buen café pasado.

Por el lado chileno, la marraqueta con palta también llega con artillería pesada. A la popular tostada chilena se le sumó las infaltables sopaipillas con pebre y una humeante taza de té, creando un combo que promete dar la batalla.

La votación de este épico enfrentamiento se lleva a cabo en las cuentas de Instagram y TikTok de Ibai, donde los "me gusta" de los millones de seguidores deciden el destino de cada desayuno.

