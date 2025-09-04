Violencia doméstica en Venezuela: dónde denunciar y cómo activar el protocolo de atención

Suscríbete a nuestros canales

La violencia doméstica representa una de las formas más graves de vulneración de derechos. El Ministerio Público ofrece rutas claras para denunciar y recibir atención integral.

Según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cualquier ciudadano puede denunciar un hecho punible, sea o no víctima directa del delito.

¿Dónde denunciar la violencia doméstica en Venezuela?

Las denuncias pueden presentarse verbalmente o por escrito ante el Ministerio Público o ante cuerpos policiales de investigación penal como el CICPC y la GNB.

También pueden formalizarse en las Fiscalías Superiores de cada estado, en las sedes del Ministerio Público o ante los consejos de protección de niños y adolescentes.

En Caracas, la Oficina de Registro de Presentación de Documentos funciona en el piso 1 del edificio sede del Ministerio Público, en la avenida México.

¿Quiénes son considerados víctimas?

El artículo 121 del COPP define como víctimas a las personas directamente ofendidas por el delito y a sus familiares cercanos, en casos de incapacidad o muerte.

También se consideran víctimas los menores de edad, personas con discapacidad, socios de personas jurídicas afectadas y asociaciones vinculadas a intereses colectivos.

Cuando hay múltiples víctimas, deben actuar mediante una sola representación legal, según lo establece el marco procesal vigente.

¿Qué ofrece la Unidad de Atención a la Víctima?

Esta unidad brinda apoyo jurídico y psicosocial. En el área legal, orienta sobre querellas, acusaciones propias y responsabilidad civil derivada del delito.

Además, permite delegar la defensa en asociaciones de ayuda a víctimas, conforme a lo previsto en el COPP y en las normativas del Ministerio Público.

En el área psicosocial, se atienden crisis emocionales, se ofrece acompañamiento psicológico y se fortalece a la víctima durante el proceso penal.

Oficina Nacional de Atención a la Víctima

Por otra parte, El Ministerio de Interior y Justicia habilitó la Oficina Nacional de Atención a la Víctima de Violencia (ONAVV) aplica un protocolo en tres etapas: contacto, evaluación y acompañamiento continuo.

Primero, la persona debe acudir a la oficina más cercana con su documento de identidad. Esto permite iniciar la solicitud formal de ayuda.

Luego, un equipo multidisciplinario brinda atención médica, psicológica, legal y social. Este equipo está capacitado para abordar casos de violencia doméstica.

Finalmente, se garantiza un acompañamiento constante durante todo el proceso, para asegurar que la víctima reciba apoyo sostenido y especializado.

¿Qué delitos pueden denunciarse?

El Ministerio Público recibe denuncias por violencia de género, lesiones, homicidio, violación, secuestro, corrupción, tráfico de drogas y otros delitos graves.

El artículo 268 del COPP exige que la denuncia incluya datos del denunciante, narración del hecho, identificación del agresor y testigos si los hay.

En caso de denuncia verbal, se levanta un acta firmada por el denunciante y el funcionario receptor. Si es escrita, debe estar firmada o llevar huellas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube