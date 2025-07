¡Ya no tienes que devolver ropa! Google estrena herramienta que te viste virtualmente con IA: así funciona

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de su conferencia para desarrolladores Google I/O, la compañía anunció el lanzamiento de 'Try On', una nueva funcionalidad que permite a los usuarios experimentar con diferentes estilos de ropa sin necesidad de probárselos físicamente.

Esta innovación, que aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial, forma parte del experimento Search Labs y se encuentra actualmente disponible en Estados Unidos, informó Portaltic/EuropaPress.

La herramienta genera imágenes realistas de cómo lucirían diferentes prendas en cada usuario. Para usarla, basta con pulsar el icono de 'Pruébalo' y subir una fotografía de cuerpo entero. Luego, la IA procesa la imagen y crea una representación virtual con la ropa seleccionada, facilitando así una experiencia visual interactiva.

Integración con Google Imágenes y resultados de búsqueda

'Try On' no solo funciona en búsquedas tradicionales, sino que también está presente en los resultados de Google Imágenes.

Los usuarios podrán explorar miles de millones de artículos disponibles en el 'Shopping Graph', ver cómo quedarían diferentes estilos y guardar sus looks favoritos para compartir con amigos o revisarlos posteriormente.

Buscan mejorar presupuesto en los compradores

Google también anunció actualizaciones en sus alertas de precios, diseñadas para ayudar a los consumidores a encontrar productos que se ajusten a su presupuesto. La compañía asegura que estas mejoras facilitarán "encontrar el artículo perfecto" al ofrecer recomendaciones más precisas y personalizadas según el rango económico del usuario.

Aunque actualmente 'Try On' solo está disponible en Estados Unidos, Google ha señalado su intención de ampliar esta funcionalidad a otros mercados próximamente.

