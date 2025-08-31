Accidente en la Fórmula 1: el terrible choque de Lewis Hamilton

Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio de Países Bajos 2025 tuvo un inicio dramático para el piloto Lewis Hamilton. El siete veces campeón de la Fórmula 1 se vio forzado a abandonar la carrera tras un impactante choque, un nuevo golpe en una temporada llena de frustraciones y cuestionamientos sobre su futuro. Fue el primer piloto en retirarse del circuito de Zandvoort.

El accidente ocurrió en la vuelta 25, cuando el piloto británico perdió el control de su monoplaza en la curva 3. El auto de Hamilton impactó fuertemente contra los muros de contención, dañando por completo su neumático delantero derecho. El piloto se mostró visiblemente frustrado, lo que no extrañó a los espectadores.

Este incidente se produce después de unas declaraciones suyas en las que el propio piloto se calificó como "inútil" y sugirió a su equipo, Ferrari, que debía buscar a otro piloto para que lo reemplazara. Estas declaraciones aumentaron la especulación sobre su continuidad.

El accidente de Hamilton en Zandvoort es un doloroso recordatorio de su falta de triunfos recientes. Su última victoria en una carrera principal de un domingo fue con Mercedes en el Gran Premio de Bélgica 2024, y su última victoria en una carrera sprint fue en el Gran Premio de China 2025.

