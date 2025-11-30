¡Agenda completa de la LVBP! Los cuatros juegos para este domingo 30 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El mes de noviembre se despide con una carga pesada de béisbol venezolano. La agenda de este domingo 30 de noviembre trae cuatro choques cruciales que pondrán a prueba la fortaleza de los equipos en la recta final de la temporada regular.

Juegos para este 30 de noviembre

La acción de la LVBP arrancará temprano el domingo con cuatro juegos programados para diferentes horarios a lo largo del día:

El primer encuentro iniciará a la 01:00 p.m., con los Navegantes del Magallanes enfrentándose a los Tiburones de La Guaira.

Posteriormente, a las 04:00 p.m., será el turno de los Tigres de Aragua contra los Caribes de Anzoátegui.

La tarde se cierra con dos compromisos simultáneos a las 05:00 p.m.. Los Cardenales de Lara se medirán a las Águilas del Zulia.

También a las 05:00 p.m., los Bravos de Margarita se enfrentarán a los Leones del Caracas.

La intensidad del campeonato venezolano se mantiene al rojo vivo, y estos cuatro compromisos del domingo serán determinantes de cara a la recta final de la temporada regular. Se espera una jornada emocionante que pondrá a prueba a los equipos en su camino hacia la clasificación.

