Caos en el fútbol argentino: guerra abierta contra el 'Chiqui' Tapia

La gloria de la Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, contrasta con el hundimiento de las ligas locales en el subsuelo de la credibilidad. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por 'Chiqui' Tapia, enfrenta acusaciones de arbitrajes sospechosos, cambios repentinos en el reglamento y una organización de torneos que choca frontalmente con la afición.

El detonante de la crisis reciente fue la polémica declaración de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025". Este título fue otorgado por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) cuatro días después de finalizada la temporada, basándose en la Tabla Anual, en un torneo que no había sido previamente anunciado. La decisión tomó por sorpresa a todo el ambiente futbolístico.

La respuesta más fuerte provino de Estudiantes de La Plata. En el partido siguiente contra Central, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a sus rivales en el pasillo de honor obligatorio, un gesto interpretado como un mensaje directo de repudio a la AFA, no al club rosarino.

Suspensión a Verón y jugadores

La AFA reaccionó con una medida polémica. Horas después del gesto de Estudiantes, informó de una supuesta resolución emitida en febrero que regulaba los pasillos de honor y sancionaba su incumplimiento. Sin embargo, expertos comprobaron que el PDF de la resolución fue creado justo en los minutos finales del partido, desnudando el intento de persecución.

El Tribunal de Disciplina de la AFA llevó la sanción al extremo:

El presidente y leyenda de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, fue suspendido por seis meses de "toda actividad relacionada con el fútbol" por reconocer haber dado la orden de protesta.

Once futbolistas del plantel, incluidos el arquero uruguayo Fernando Muslera y el delantero colombiano Edwuin Cetré, fueron castigados con dos partidos de suspensión.

Verón, un aliado del Gobierno Argentino en el debate de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lamentó: "Sentar posición trae consecuencias".

Milei y Bullrich contra la AFA

El conflicto deportivo se ha convertido en una guerra política. El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldaron abiertamente a Verón y criticaron a Tapia. Bullrich arremetió contra la dirigencia:

"Acá hay muchas irregularidades... Los señores sacan títulos como antes, como la inflación: inflacionan los títulos. Una vergüenza".

La ministra prometió estudiar la transparencia de la AFA, y Milei demostró su rechazo al cancelar su viaje al sorteo del Mundial 2026, evitando así compartir palco con Tapia. La administración libertaria busca impulsar las SAD, a lo que la AFA se opone.

Arbitrajes sospechosos y repudio general

Las polémicas arbitrales han golpeado la credibilidad de la AFA. Existen múltiples sospechas de favoritismo hacia clubes cercanos al dirigente, especialmente Barracas Central, club que Tapia presidió.

La desconfianza se extiende a la Segunda División, donde el DT de Morón, Walter Otta, fue suspendido por una fake news que la AFA dio por válida, favoreciendo a Deportivo Madryn.

El hastío ha trascendido el ámbito deportivo. Murales de los héroes de Qatar 2022 fueron vandalizados por hinchas enojados, y los cánticos de "Chiqui Tapia botón" se escucharon de forma masiva en el show del rapero Wos y en el concierto de Andrés Calamaro, además de en los estadios de fútbol entonó el "Chiqui Tapia botón".

Tapia recibe el respaldo de Conmebol

A pesar de la tormenta, Tapia no está solo. El Congreso Extraordinario de la CONMEBOL en Lima le otorgó un fuerte respaldo, ratificándolo por unanimidad como representante de la Confederación ante la FIFA.

Además, el presidente de la AFA exhibió su poder interno al recibir un apoyo "orquestado" de múltiples clubes del Ascenso (categorías inferiores) en redes sociales, el sector que tradicionalmente mantiene su base de poder. Tapia, por su parte, se defendió señalando que "las luchas se dan desde adentro, no desde afuera".

Mientras tanto, la AFA ya planea una temporada 2026 con hasta nueve campeones diferentes de Primera División, multiplicando los trofeos y la confusión.

