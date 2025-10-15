Champions Femenina: El desafío de la Roma para detener al imparable Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Un vibrante duelo nos espera en la Champions League Femenina, donde la Roma se enfrentará al favorito del torneo, el FC Barcelona. Este encuentro es crucial para ambos equipos y pondrá a prueba la solidez defensiva italiana frente al poderío ofensivo catalán. El historial directo, aunque breve, favorece claramente al Barcelona, cuyo último choque terminó con un contundente 5-1.

El Barcelona llega a la cita como una verdadera "máquina de hacer goles". El equipo español lidera su liga con un rendimiento impecable, promediando 4.8 goles anotados en sus últimos cinco partidos, y con una defensa que solo ha concedido un gol en ese periodo. Su capacidad ofensiva y estabilidad las convierte en un rival temible, destacando su dominio en la posesión y las oportunidades de gol.

Por su parte, la Roma ha mostrado un estilo de juego variado, con enfoque en los ataques por las bandas. Aunque han logrado tres victorias en sus últimos cinco juegos, también han sufrido dos derrotas, lo que refleja cierta inestabilidad. El equipo italiano promedia 2.4 goles anotados, pero recibe 1.8 por encuentro. A pesar de enfrentarse a un gigante europeo, las italianas buscarán aprovechar su potencial para luchar hasta el final.

Considerando las tendencias, el dominio del Barcelona en la primera mitad es notable. Además, la tendencia del equipo catalán a anotar más de 3.5 goles en sus partidos recientes sugiere que la Roma tendrá un gran desafío para contener el caudal ofensivo. Se espera que el Barcelona continúe su racha de buenos resultados, incluso jugando como visitante.

Basados en estos datos, el equipo de MeridianoBet te recomienda jugar Más de 3.5 goles anotados por el club español, la cual se cotiza en -205.

R: Luimar González

