Colombia firma una gesta histórica y elimina a España del Mundial Sub-20: detalles y análisis del partido

¡El fútbol criollo se viste de gala y escribe una nueva página dorada! La Selección Colombia Sub-20 ha logrado una hazaña inolvidable en el Mundial de Chile 2025 al vencer a su similar de España por un apretado marcador de 3-2 y sellar, con puro corazón y talento, su cupo a las semifinales del certamen.

Lo que se vivió en el Estadio Fiscal de Talca fue un auténtico mano a mano, un partido de esos que paran el corazón, donde la posesión y la estética española se encontraron con la garra y la contundencia del talento colombiano.

El héroe con tres galardones

El nombre que queda grabado en la memoria de este histórico triunfo es el de Neiser Villarreal. El atacante se erigió como la figura indiscutible al despacharse con un inolvidable 'hat-trick' que demostró su casta de goleador en los momentos más calientes del partido.

España, fiel a su estilo de toque y control, fue dueña del balón en la primera mitad, pero fue Colombia quien pegó primero.

A pesar del dominio ibérico, Villarreal demostró su olfato goleador al culminar una rápida jugada colectiva al minuto 38' del primer tiempo, mandando el balón a guardar y poniendo el 1-0 a favor de la Tricolor antes del descanso.

Ráfaga española

El segundo tiempo fue una locura total, un vendaval de emociones que puso a prueba la templanza de la escuadra cafetera. España reaccionó con una "remontada relámpago" que parecía poner fin al sueño sudamericano.

En apenas tres minutos, entre el Minuto 55 y el Minuto 58, los españoles dieron la vuelta al marcador. Primero fue Rayane Belaid quien puso la igualdad (1-1), y acto seguido, Jan Virgili concretó la remontada, poniendo a la Roja 2-1 arriba.

La garra cafetera

Sin embargo, este equipo colombiano demostró que la palabra "rendirse" no está en su diccionario. A pesar del golpe anímico, la respuesta fue inmediata y contundente, nuevamente de la mano de su artillero, Neiser Villarreal.

Villarreal apareció otra vez al minuto 63' para poner el 2-2, un golpe psicológico para España que veía cómo su ventaja se esfumaba rápidamente.

Cuando el partido se encaminaba al alargue, la picardía y la inteligencia de Neiser se hicieron presentes. Aprovechó un error en la zaga española para quedar mano a mano y definir con maestría, firmando el 3-2 definitivo y sellando el pase a semifinales.

El dramatismo se mantuvo hasta el último suspiro, con una revisión del VAR en el tiempo de descuento por un posible penal a favor de España que fue desestimado. Al final, el pitazo del árbitro confirmó la gesta: Colombia es semifinalista del Mundial Sub-20.

Análisis del partido

España dominó la posesión (alrededor del 64% en la primera mitad), intentando desmantelar el bloque defensivo colombiano a través de su característico "tiki-taka". No obstante, la escuadra criolla demostró una eficacia clínica en la finalización. Colombia se mantuvo ordenada, aceptando la presión, pero transformando cada recuperación en un peligro inminente.

El técnico César Torres planteó un juego de alta intensidad en los momentos clave. Si bien España logró su épica remontada en el segundo tiempo, fue precisamente la velocidad en el shock inicial y la fe en el contragolpe lo que permitió a Villarreal explotar las espaldas de los defensores españoles. Los tres goles de Villarreal no vinieron de jugadas elaboradas, sino de la rapidez mental para aprovechar espacios y errores defensivos, un sello de los equipos colombianos en esta categoría.

La fortaleza mental fue el verdadero motor de la clasificación. El equipo colombiano demostró una madurez inusual al no caer en el desespero ante las dos desventajas. En el fútbol, el peor golpe no es recibir un gol, sino recibir dos en un periodo tan corto. La capacidad de reponerse a ese 2-1 adverso, re-empatar rápidamente por medio de Villarreal (Minuto 63) y luego buscar la victoria en el cierre, habla de un grupo con un carácter inquebrantable.

Este triunfo es la confirmación de que la mentalidad ganadora y el talento individual, encarnado en la figura de Villarreal, pueden más que la frialdad estadística. El resultado no solo clasifica a Colombia, sino que la posiciona como un contendiente de cuidado, un equipo que sabe sufrir, resistir y golpear con contundencia en los momentos decisivos.

