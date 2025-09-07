Cuando los químicos dominaron el beisbol: los escándalos más grandes por el uso de esteroides en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El uso de esteroides anabólicos y sustancias relacionadas para el rendimiento deportivo supuso uno de los mayores escándalos de toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

Con el paso del tiempo, acumulaciones de escándalos han puesto en entredicho récord, cifras y el propio béisbol, llevando a la liga a implementar políticas con pruebas antidopaje mucho más rígidas. Estos escándalos han permitido ver la magnitud del problema y han dejado una huella inapelable en las percepciones sociales acerca del béisbol.

Barry Bonds y la era de los "récords inflados"

Ningún nombre va tan vinculado al escándalo de los esteroides como Barry Bonds. El jardinero, uno de los mejores bateadores en la historia del b é isbol , fue el símbolo de la é poca del escándalo de los esteroides tras su supuesta implicación en el caso BALCO (la denominada "Bay Area Laboratory Co-operative"). A pesar de que Bonds siempre rechazó la idea de consumir esteroides, su nombre se asociaba a documentos de la trama y fue hallado culpable por un jurado de obstrucción de la justicia por haber mentido sobre su consumo de esteroides.

El "Caso BALCO" y la conexión de deportistas

El caso de BALCO, el cual salió a la luz pública en 2003, reveló una gran red de dopaje que implicaba a decenas de deportistas , no solo el béisbol. Este laboratorio, dirigido por Victor Conte, administraba a los deportistas sustancias tales como la THG (tetrahidrogestrinona), esteroide que entonces era indetectable.

Además de Bonds, otros peloteros de gran renombre como Jason Giambi, Gary Sheffield o el receptor venezolano Héctor Giménez fueron implicados. Giambi, en particular, afirmó abiertamente que había usado esteroides y se disculpó, lo que le convertía a en un emblema de la redención.

Alex Rodríguez y su escándalo más grande

El caso de Alex Rodríguez es otro de los más notorios. La superestrella de los Yankees, que estaba a punto de romper el récord de jonrones, reconoció en el año 2009 haber utilizado esteroides en su época con los Texas Rangers. Pero su escándalo más grande se produjo en el año 2013 , cuando fue uno de los nombres principales dentro del caso Biogénesis.

Esta clínica de Miami, dirigida por Anthony Bosch, da esteroides y hormonas de crecimiento a gran cantidad de peloteros. Fue suspendido durante 211 partidos, que es , en la historia de la MLB, una de las más grandes sanciones que después fue reducida a una.

Roger Clemens y la información de Mitchell

El lanzador Roger Clemens, que se impulsó como ganador de siete Cy Young, fue señalado por el Informe Mitchell del 2007. Este informe, una indagación externa sobre el uso de esteroides en el béisbol, lo acusó de haber usado sustancias de mejora del rendimiento en toda su carrera.

Clemens negó las acusaciones y testificó por medio del juramento ante el Congreso; la credibilidad de su figura fue destruida. El hecho de que era uno de los mejores lanzadores de la historia no fue suficiente para alcanzar el porcentaje de votos que le hacía falta; nunca lo logró en gran medida por el escándalo.​

¿Qué fue el "salón de la vergüenza"?

Estos escándalos marcaron una era. La falta de un programa de pruebas antidopaje riguroso en los años 90 y principios de los 2000 permitió a los jugadores inflar sus estadísticas, lo que hoy se ve con escepticismo.

La implementación de pruebas antidopaje obligatorias en 2005 y la creación de un sistema de sanciones más severas intentaron limpiar el deporte. El legado de los jugadores involucrados, aunque lleno de récords y galardones, siempre será visto bajo la sombra de los esteroides, un capítulo oscuro que la MLB busca dejar atrás, pero que el público no olvida.

