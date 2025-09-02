De jugar en campos improvidados a ser leyenda viva: la dura vida de Nelson Cruz antes de brillar en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Nelson Cruz, conocido por su apodo "Boomstick", es mucho más que un poderoso bateador. Su carrera es un relato de tenacidad y perseverancia, un recordatorio de que el camino hacia el éxito no siempre es rápido ni fácil.

A diferencia de otros talentos que llegan a las Grandes Ligas con gran fanfarria, la historia de Cruz está forjada en la paciencia y el trabajo duro.

Infancia y adolescencia de Nelson Cruz en República Dominicana

Nacido el 1 de julio de 1980 en Las Matas de Santa Cruz, República Dominicana, Nelson Cruz creció en un entorno humilde. Aunque el béisbol era omnipresente, sus primeros sueños no estaban en el diamante, sino en la cancha de baloncesto.

Sin embargo, su padre, que había sido jugador de béisbol, lo animó a seguir los pasos en el deporte nacional. Fue en la adolescencia que Cruz comenzó a tomar el béisbol en serio, practicando en campos improvisados y desarrollando el talento que más tarde lo llevaría a la cima.

Los años más difíciles en las Ligas Menores

El camino de Cruz hacia las Grandes Ligas fue una verdadera prueba de fuego. Firmó su primer contrato profesional a los 17 años con los New York Mets, pero fue liberado poco después. Luego, firmó con los New York Yankees, pero nuevamente, no logró afianzarse.

Pasó casi una década en las ligas menores, un período en el que la mayoría de los jugadores pierden la esperanza. Cruz enfrentó lesiones y dudas, y su edad avanzada para un prospecto lo hacía un caso atípico. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó cada obstáculo como combustible para su ambición. Aprendió a perfeccionar su bateo y a mantener una mentalidad positiva.

Consagración de "Boomstick" en las Grandes Ligas

Finalmente, en 2005, Nelson Cruz hizo su debut en la MLB con los Milwaukee Brewers, pero no fue hasta que llegó a los Texas Rangers que su carrera despegó. En la postemporada de 2011, se convirtió en una estrella con una actuación histórica en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde conectó seis jonrones y fue nombrado el Jugador Más Valioso de la serie.

Su poder continuó creciendo con los años. A los 33 años, una edad en la que muchos peloteros ya están en declive, firmó con los Orioles de Baltimore y lideró la liga en jonrones con 40.

Este resurgimiento fue el comienzo de una segunda juventud para Cruz. A sus 39 años, en 2019, tuvo una de las mejores temporadas de su carrera con los Minnesota Twins, conectando 41 jonrones. Su éxito tardío es un testimonio de su ética de trabajo y su capacidad para adaptarse.

Números de por vida en la Gran Carpa

A lo largo de sus 19 años de carrera, Nelson Cruz acumuló números impresionantes. Con un promedio de bateo de .274, más de 450 jonrones y 1,325 carreras impulsadas, su carrera es un ejemplo de longevidad y excelencia. Más allá de sus estadísticas, su legado reside en ser un modelo a seguir para los jóvenes peloteros latinos.

Su historia es una lección de que el éxito no se mide por la rapidez con la que se alcanza, sino por la determinación que se tiene para seguir adelante a pesar de las adversidades.

Juegos: 2,135

Promedio de bateo: .274

Jonrones: 464

Carreras impulsadas: 1,325

Hits: 2,053

Bases por bolas: 619

Ponches: 1,940

