Tierno momento en el US Open: un perrito roba el show y se vuelve viral

Suscríbete a nuestros canales

Un inusual y encantador suceso capturó la atención del público en el US Open. Durante el calentamiento de la tenista rusa Anna Kalinskaya previo a su partido, su perro se robó el protagonismo al demostrar sus habilidades como un improvisado "recogepelotas". La escena no tardó en hacerse viral en redes sociales.

La mascota se dedicó a correr alegremente por la cancha, persiguiendo y recogiendo las pelotas de tenis, como si estuviera entrenando para el torneo. Su energía y entusiasmo generaron un momento de alegría antes del competitivo encuentro.

Anna Kalinskaya finalmente se enfrentó a la número dos del mundo, Iga Swiatek, en un partido que duró casi dos horas. La tenista polaca se impuso con un marcador de 7-6 y 6-4, avanzando a la siguiente ronda del torneo.

A pesar de la derrota, el perro de Kalinskaya se convirtió en el protagonista de un memorable momento. Con su victoria, Swiatek aseguró su pase y el historial de victorias entre ambas se puso 2-1 a favor de la polaca.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.