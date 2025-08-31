Vergüenza en el US Open: se viraliza el polémico gesto de un CEO millonario

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de celebración en el US Open se ha convertido en una escena de indignación en redes sociales. Después de su victoria, el tenista polaco Kamil Majchrzak intentó regalar su gorra firmada a un niño en las gradas. Sin embargo, antes de que el menor pudiera tomar el obsequio, un adulto se lo arrebató de forma descarada.

El incidente fue captado por las cámaras de televisión y el video se viralizó de inmediato. Gracias a la difusión en redes, el hombre fue identificado como Piotr Szczerek, un empresario polaco y director ejecutivo de una reconocida compañía. El acto fue calificado de "despreciable" y "vergonzoso" por miles de usuarios.

La controversia se intensificó con el conocimiento de que Szczerek es cofundador de una empresa que, irónicamente, patrocina eventos deportivos y apoya a jóvenes atletas. Ante la ola de críticas, el empresario optó por desactivar los comentarios de sus perfiles sociales.

Afortunadamente, la historia tuvo un desenlace positivo. Al enterarse del suceso, el propio Majchrzak usó sus redes sociales para pedir ayuda para encontrar al niño. El tenista se unió con la organización del US Open y en pocas horas el menor fue localizado, asegurando así que el regalo llegara a su legítimo dueño.

