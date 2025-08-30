Polémica en el US Open: acusaciones de racismo y roces entre tenistas

Suscríbete a nuestros canales

El US Open se ha visto sacudido por un altercado que ha traspasado las canchas. La letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Taylor Townsend protagonizaron un tenso encuentro que no terminó con el marcador. Las palabras de Ostapenko hacia su rival han provocado una reacción en cadena en la comunidad del tenis.

Todo se desató cuando Townsend eliminó a Ostapenko del torneo. Al finalizar el partido, la tenista letona acusó a su oponente de no tener "clase" ni "educación", molesta porque no se disculpó tras ganar un punto con un golpe que tocó la red.

La respuesta de Townsend fue mesurada, pero directa. La jugadora aseguró que, si bien no se tomó el comentario de forma personal, reconoció que ser tildada de "no educada" ha sido un estigma en su comunidad afroamericana. Con orgullo, afirmó que representa a su cultura en cada oportunidad que tiene.

Otras figuras del tenis han reaccionado a la controversia. La extenista Naomi Osaka calificó las palabras de Ostapenko como "una de las peores cosas" que se le puede decir a una mujer negra en un deporte predominantemente blanco. Mientras tanto, Aryna Sabalenka, la actual número uno del mundo, sugirió que la letona a veces "pierde el control" en la cancha.

