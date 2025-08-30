Tenis

Polémica en el US Open: acusaciones de racismo y roces entre tenistas

Tras un partido, las palabras de la tenista letona a su rival estadounidense han generado una fuerte controversia en el circuito.

Por Samuel Poleo
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 07:00 pm

El US Open se ha visto sacudido por un altercado que ha traspasado las canchas. La letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Taylor Townsend protagonizaron un tenso encuentro que no terminó con el marcador. Las palabras de Ostapenko hacia su rival han provocado una reacción en cadena en la comunidad del tenis.

Todo se desató cuando Townsend eliminó a Ostapenko del torneo. Al finalizar el partido, la tenista letona acusó a su oponente de no tener "clase" ni "educación", molesta porque no se disculpó tras ganar un punto con un golpe que tocó la red.

La respuesta de Townsend fue mesurada, pero directa. La jugadora aseguró que, si bien no se tomó el comentario de forma personal, reconoció que ser tildada de "no educada" ha sido un estigma en su comunidad afroamericana. Con orgullo, afirmó que representa a su cultura en cada oportunidad que tiene.

Otras figuras del tenis han reaccionado a la controversia. La extenista Naomi Osaka calificó las palabras de Ostapenko como "una de las peores cosas" que se le puede decir a una mujer negra en un deporte predominantemente blanco. Mientras tanto, Aryna Sabalenka, la actual número uno del mundo, sugirió que la letona a veces "pierde el control" en la cancha.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Alquiler
belleza
empleos
Estados Unidos
Sabado 30 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América