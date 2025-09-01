Tercer Tiempo retoma su transmisión HOY por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Hoy lunes 1º de septiembre a las 6:00 p.m., en una transmisión en vivo, regresa Tercer Tiempo. Esta temporada de análisis futbolístico promete emociones, polémicas y un panel de especialistas de primer nivel.

Tercer Tiempo: mucho más que fútbol

Tercer Tiempo se ha consolidado como uno de los programas deportivos más seguidos en Venezuela. Esto, gracias a su estilo dinámico y su capacidad de reunir diferentes puntos de vista sobre la actualidad del fútbol mundial. En esta nueva temporada, Marie Ferro, Oliver Yaguarán, Jesús López y Javier Rivera serán los encargados de liderar el debate, aportando su experiencia y conocimiento para desmenuzar cada detalle del balompié mundial.

Análisis mundial

Los temas más calientes del momento estarán sobre la mesa: el arranque de las principales ligas europeas, la batalla por la Champions League, las eliminatorias camino al mundial 2026 y el rendimiento de los futbolistas venezolanos en el extranjero.

Los fanáticos podrán disfrutar Tercer Tiempo en vivo a través de Meridiano Televisión, en señal abierta. El programa estará disponible en señal abierta y también en alta definición por Inter Go, Simpleplus y NetUno Go.

Con este regreso, Tercer Tiempo reafirma su papel como punto de encuentro para quienes buscan no solo resultados, sino también análisis, discusión apasionada y la mejor cobertura del fútbol mundial. La cita HOY 1º de septiembre a las 6:00 p.m., en Meridiano Televisión.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.