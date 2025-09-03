Cuando la resiliencia sube al montículo: la conmovedora historia de Carlos Carrasco y su victoria contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del béisbol profesional, pocos nombres resuenan con tanta fuerza por su historia de superación como el de Carlos “Cookie” Carrasco.

El barquisimetano no solo ha construido una sólida carrera en las Grandes Ligas, sino que también se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia.

Su camino a la élite del deporte estuvo marcado por una infancia llena de carencias y una batalla de vida o muerte contra el cáncer, una lucha que libró con una fuerza inquebrantable.

Infancia complicada y su camino hacia las Grandes Ligas

La infancia de Carrasco transcurrió en un entorno humilde en Venezuela, donde el béisbol se jugaba con más pasión que recursos. Creció con las dificultades de una familia de bajos ingresos, pero su talento para lanzar era innegable.

Desde muy joven, soñó con llegar a las Grandes Ligas, un sueño que persiguió con disciplina y sacrificio, superando la falta de equipamiento y los desafíos económicos. A los 16 años, firmó su primer contrato profesional con los Filis de Filadelfia, un paso gigante que le permitió dejar atrás las privaciones y enfocar toda su energía en el deporte.

Su carrera en las Grandes Ligas comenzó en 2009 con los Indios de Cleveland. Desde entonces, Carrasco se ha consolidado como un abridor confiable, con una recta poderosa y un repertorio de lanzamientos que le han permitido acumular victorias a lo largo de los años.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado consistencia y durabilidad, sumando más de 100 victorias de por vida y cerca de 1,500 ponches, con un porcentaje de carreras limpias (ERA) que se ha mantenido en el promedio de la liga. Sus números son los de un lanzador de élite, y a pesar de las lesiones y los obstáculos, sigue compitiendo al más alto nivel.

Batalla contra la leucemia

Sin embargo, el mayor desafío en la vida de Carlos no fue en el montículo. En 2019, mientras estaba en la cúspide de su carrera, recibió una noticia devastadora: fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica. El diagnóstico no solo puso en riesgo su carrera, sino también su vida.

En un momento en que la mayoría de las personas se retirarían para priorizar su salud, Carrasco decidió luchar. Se sometió a un tratamiento riguroso, que incluyó quimioterapia, pero nunca perdió la esperanza. Su determinación, apoyada por su familia, compañeros de equipo y fanáticos, se convirtió en una inspiración global.

Un regreso al terreno para el recuerdo

El 1 de septiembre de 2019, solo tres meses después de su diagnóstico, “Cookie” hizo un regreso triunfal al montículo. Fue un momento emotivo que trascendió el deporte. Su regreso no fue un simple acto simbólico, sino el inicio de una nueva fase en su carrera.

Continuó lanzando con la misma garra de siempre, demostrando que la enfermedad no había mermado su espíritu. Su victoria sobre la leucemia y su exitoso regreso al béisbol le valieron el Premio al Regreso del Año en 2019.

