Travesía vinotinto ¿cuál es el presupuesto para viajar a Maturín en el crucial partido ante Colombia?

El próximo partido de la selección nacional, la Vinotinto, en el estado Monagas, representa una oportunidad para los fanáticos del centro del país. Para quienes se plantean el viaje, el costo total puede variar significativamente según el medio de transporte elegido y las opciones de alojamiento.

El costo de un viaje a Maturín se compone principalmente de transporte y estadía. El punto de partida, ya sea Caracas, La Guaira, Maracay o Carabobo, influirá en el presupuesto.

¿Cómo llegar a Maturín para ver a la Vinotinto?

Un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) hasta el Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas (Maturín) tiene una duración aproximada de 55 minutos.

Los precios de los boletos de ida y vuelta suelen oscilar entre $114 y $129, dependiendo de la anticipación de la compra y la aerolínea.

Cabe destacar que los precios pueden variar dependiendo de la fecha de la búsqueda y la disponibilidad, por lo que las cifras son solo aproximadas.

El trayecto en autobús desde la Terminal de Oriente en Caracas a Maturín toma alrededor de 9 horas, con precios de pasajes que varían entre $25 y $35 por trayecto. Desde Valencia, el viaje puede extenderse a 13 horas, con un costo estimado de $30 a $46.

Para quienes puedan realizar viajes particulares, la distancia por carretera es de 478.3 km desde Caracas. Con un precio de gasolina subsidiada de $0.01 por litro y un litro de gasolina en la modalidad internacional a $0.50, el costo de combustible es mínimo.

Sin embargo, los peajes para vehículos livianos tienen un costo de 75 bolívares. Un viaje de ida y vuelta implica varios peajes, lo que aumenta el costo.

Gastos adicionales inevitables

Si se desea una experiencia más duradera, precio de una noche de hotel en Maturín varía ampliamente, con opciones inferiores a los $100 dólares por noche para hoteles de 3 estrellas. Estas son algunas de las opciones:

Best Western Ccp Suites Business Hotel: $65 por una noche

Venetur Maturin: $80 por una noche

Respecto a la alimentación, los costos de comida dependen de los hábitos de consumo, pero es necesario presupuestar este rubro.

En general, un presupuesto total para un viaje de fin de semana para una persona, sin incluir la entrada al estadio, podría estimarse entre $100 y $250, dependiendo de si se viaja en autobús o en avión.

