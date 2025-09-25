¿Decisión final? Este técnico mundialista tiene posibilidades de dirigir a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha iniciado el proceso de búsqueda para un nuevo director técnico para la selección nacional, la Vinotinto, tras la reciente salida de Fernando "Bocha" Batista.

En este contexto, el nombre de Juan Carlos Osorio ha surgido como una opción de alto perfil, generando interés en el entorno deportivo, así lo informó el periodista colombiano, Pipe Sierra.

Conocido en el mundo del fútbol como "el científico", el colombiano se distingue por su enfoque analítico y su estilo de juego. Su filosofía se centra en la rotación de jugadores y la polivalencia táctica, lo que le permite adaptar a sus equipos según las características del rival, informó Meridiano.

Esta metodología, basada en el estudio detallado de los oponentes, ha sido un factor clave en su carrera, llevándolo a obtener resultados positivos en diversas competiciones.

¿Cuál es la trayectoria de Osorio?

La hoja de vida de Osorio incluye una amplia experiencia tanto en clubes como en selecciones nacionales. Su período más destacado fue al frente de la Selección de México, a la que dirigió durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En dicho torneo, el equipo mexicano exhibió un fútbol ofensivo y dinámico, logrando una victoria histórica contra Alemania en la fase de grupos. Adicionalmente, ha trabajado con importantes clubes como el Atlético Nacional de Colombia y el São Paulo de Brasil, consolidando su reputación como un estratega experimentado.

Incertidumbres de cara al nuevo seleccionador

Aunque la FVF parece considerar el conocimiento de Osorio sobre el fútbol sudamericano y su experiencia mundialista como puntos a favor, su posible incorporación enfrenta un obstáculo importante.

Según reportes no confirmados, el entrenador colombiano podría encontrarse en negociaciones avanzadas con la Selección de China, lo que podría complicar su llegada a Venezuela. La incertidumbre sobre el desenlace de estas negociaciones mantiene a la FVF en expectativa, mientras se define el futuro de la Vinotinto.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube