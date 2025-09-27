El “Cholismo”: cómo Diego Simeone transformó al Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo del Atlético de Madrid en diciembre de 2011 no fue un simple cambio de entrenador; fue una revolución de la identidad que reescribió la historia del club. El "Cholismo" se forjó como una ideología innegociable que trascendió el sistema táctico, transformando al históricamente inconsistente "Pupas" en una potencia de élite mundial, preparada para desafiar la hegemonía financiera de Real Madrid y Barcelona.

La mística de la lucha

El primer y más profundo impacto de Simeone fue psicológico, apelando directamente a la historia de lucha y desazón de la afición colchonera. Simeone, un ídolo como jugador, canalizó el histórico sufrimiento del Atlético. Su mensaje central fue la exigencia del "esfuerzo no se negocia", transformando la resignación en un orgullo competitivo y forjando una conexión inquebrantable con la grada.

La frase más famosa, "partido a partido", se convirtió en una filosofía de vida que exige concentración máxima en el presente, liberando al equipo de la presión de los objetivos a largo plazo y dotándolo de una humildad competitiva que lo hacía temible. Esta mentalidad ha sido clave para elevar el ambiente del estadio a un factor decisivo en cada encuentro.

La pizarra innegociable

Tácticamente, el "Cholismo" se basa en la solidez defensiva extrema y la eficacia clínica en el ataque, rompiendo con la dependencia de la posesión de balón. El dogma táctico es el 4-4-2, utilizado de manera rígida con dos líneas de cuatro jugadores extremadamente compactas y cercanas para eliminar espacios en la zona central.

Simeone mismo ha descrito la mística que buscaba en su equipo, declarando: “en la historia siempre ha sido un equipo contragolpeador, fuerte físicamente, con talento, pero, sobre todo, un equipo duro”. La ofensiva se fundamenta en la transición rápida; tras recuperar el balón, el equipo busca pases directos y verticales. Aunque el estilo de Simeone fue a menudo criticado como "anti-fútbol", su enfoque siempre priorizó la eficiencia y el resultado, convirtiendo la disciplina táctica en su mayor arma.

Un legado de éxito y exigencia financiera

El resultado de esta transformación cultural y táctica fue el fin de la era de la inconsistencia y el inicio de un período de éxito y estabilidad sin precedentes. Simeone rescató al equipo de una profunda crisis y lo llevó a ganar dos Ligas Españolas (2014 y 2021) en medio del dominio financiero de sus rivales.

Esta solidez deportiva permitió al club generar ingresos constantes por clasificación a la UEFA Champions League, además de capitalizar la venta de estrellas a precios récord. El periodista español Miguel Quintana resaltó este cambio, afirmando: “antes, con un presupuesto de equipo de Europa League, se celebraba la clasificación a Champions como un gran logro, ahora no… Simeone ha cambiado por completo la exigencia con un presupuesto similar”. Simeone, por su parte, reafirmó su compromiso con este proyecto en evolución al expresar: “Sigo creyendo que se puede mejorar, sigo creyendo que el club está en un camino de transición y que viene un tiempo mejor”, asegurando que la era "Cholista" aún tiene capítulos por escribir y consolidar.

