El legado de Pelé en nuevas manos: Neymar compra la marca de 'O Rei' por esta cifra millonaria

El legado comercial de la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, tendrá un nuevo motor impulsado por el entorno de otro histórico '10' del Santos. Neymar Sr., padre del futbolista Neymar, cerró la compra de la marca de 'O Rei' por un valor de 18 millones de dólares. La adquisición fue realizada por la firma NR Sports, la misma entidad que gestiona los derechos del actual futbolista.

Desde el entorno del empresario se afirmó que esta operación "abre un mundo de posibilidades" a futuro, que incluye la creación de nuevos productos y marcas. La movida sella además una alianza entre las familias de dos figuras históricas del Peixe, siendo Neymar visto durante su carrera como un "heredero" del tricampeón del mundo.

Las negociaciones por la marca del tricampeón mundial, quien falleció en diciembre de 2022, se extendieron a lo largo del último año y culminaron en los días recientes. Anteriormente, la marca pertenecía a la firma estadounidense Sport 10.

La familia de Pelé consideraba que el potencial económico de la marca no estaba siendo aprovechado adecuadamente y se limitaba únicamente a la presencia del exfutbolista en sus últimos años de vida, cuando su salud se fue debilitando.

Se espera que el anuncio oficial de la compra llegue este miércoles, coincidiendo con el 56° aniversario del milésimo gol de la carrera de Pelé. La oportunidad también se presenta en un momento clave para el Santos, que viene de conseguir un triunfo fundamental en el Brasileirao, alejándose de la zona de descenso.

