Homenaje artístico: el FC Barcelona lanza su cuarta camiseta inspirada en Ronaldinho

Suscríbete a nuestros canales

El club azulgrana ha decidido conmemorar una de sus victorias más icónicas en el Bernabéu —aquella noche de 2005 donde Ronaldinho deslumbró y recibió el aplauso de la afición rival— con el lanzamiento de su cuarta camiseta oficial.

Diseño inspirado en la trayectoria de gol

La nueva camiseta se puso a la venta este mismo miércoles, 19 de noviembre, en la web del club y tiendas oficiales.

El diseño es el punto focal de este homenaje. Si bien mantiene las franjas azulgranas en vertical, estas aparecen "desestructuradas". Este detalle, según explicó el club, está inspirado en la trayectoria que siguió el balón en cada uno de los tres goles de aquella noche: el primero de Samuel Eto'o y los dos siguientes de Ronaldinho.

Como detalles adicionales, el interior del cuello de la camiseta exhibe los números 14, 58 y 77, correspondientes a los minutos en los que se marcaron los goles. Además, incluye un detalle de la senyera y los pantalones son de color grana con una franja lateral azul.

Estreno y campaña promocional

El lanzamiento vino acompañado de la campaña ‘El fútbol es arte’. La pieza audiovisual fue protagonizada por figuras del primer equipo masculino, como Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Bernal, junto a las futbolistas del equipo femenino Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Ona Batlle.

Aunque el club no ha confirmado la fecha de estreno, se especula que la nueva equipación podría ser utilizada para disputar la Supercopa de España 2026. El conjunto azulgrana tiene prevista la semifinal contra el Athletic Club para el 7 de enero.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.