El otro lado del ídolo: el emotivo gesto de Lionel Messi con su familia

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista en Miami, pero esta vez, su triunfo fue más allá de la cancha. Después de marcar dos goles decisivos en un partido clave, el futbolista se dirigió directamente a la tribuna VIP del Chase Stadium. Allí, el astro protagonizó una de las escenas más tiernas y humanas de su carrera.

Tras el pitazo final, Messi no dudó en buscar a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La imagen de los pequeños corriendo hacia su padre y fundiéndose en un abrazo con él, bajo la sonrisa cómplice de Antonela Roccuzzo, se volvió viral. Fue un momento íntimo que demostró que, para el jugador, su mayor triunfo está en casa, junto a su familia.

El futbolista confesó que el partido tenía un sabor especial para él, pues venía arrastrando molestias musculares. Sin embargo, su determinación por jugar fue más fuerte, ya que quería darlo todo por sus hijos. Su perseverancia no es una sorpresa, ya que su vida se ha caracterizado por la exigencia de su profesión y su deseo de no conformarse con estar presente.

A pesar de su fama mundial, Messi nunca ha perdido de vista la importancia de su familia. Su discreta vida, llena de afecto, es el reflejo de la historia de amor que comparte con Antonela Roccuzzo, a quien conoce desde que era un niño. Ambos han construido un hogar en el que sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, son los verdaderos protagonistas.

