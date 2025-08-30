Miami, epicentro global: Messi, Will Smith y líderes de la F1 se unirán en una cumbre histórica

Suscríbete a nuestros canales

Miami se prepara para ser el epicentro de un evento global sin precedentes. El America Business Forum (ABF) celebrará su debut en Estados Unidos el próximo 5 y 6 de noviembre, reuniendo a más de 40.000 líderes globales y millones de espectadores para discutir el futuro del deporte, los negocios y la cultura.

El evento contará con la participación de figuras de talla mundial que han marcado el rumbo en sus respectivas áreas. Entre los nombres más destacados se encuentran el icónico futbolista Lionel Messi, la estrella de cine Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Bajo el lema "The World Meets in America", el ABF Miami 2025 busca consolidarse como una plataforma de unidad. Según Ignacio González, fundador y CEO del foro, el evento tiene la misión de que "líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año".

El alcalde de Miami, Francis Suárez, destacó la importancia de la ciudad como un imán para visionarios de la innovación, la cultura y los negocios. Este evento subraya la transformación de la ciudad en una capital global, atrayendo a líderes y empresas que están redefiniendo el futuro de diversas industrias.

