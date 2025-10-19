El Real Madrid se une a la protesta: rebelión ante LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español vivió una imagen inédita en el partido entre el Real Madrid y el Getafe en el Coliseum: ambos equipos secundaron la protesta masiva de los futbolistas y permanecieron estáticos durante los primeros 12 segundos del encuentro. Esta acción simbólica, impulsada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), es una crítica directa y visible a la decisión de LaLiga de trasladar el partido entre el Barcelona y el Villarreal a Miami el próximo 20 de diciembre.

La promesa de la protesta, que se extendió a lo largo de toda la novena jornada de Primera División, fue cumplida a cabalidad: los 22 jugadores se quedaron inmóviles mientras el balón rodaba, en señal de disconformidad. La televisión no censuró el suceso, aunque incrustó un mensaje en favor de la paz durante el parón.

En el estadio, la afición del Getafe apoyó mayoritariamente la iniciativa, rompiendo en aplausos hacia los jugadores y coreando cánticos de "Tebas vete ya".

Posteriormente, el Real Madrid emitió un comunicado oficial respaldando la protesta y el movimiento de AFE, el cual rechaza la falta de "transparencia, diálogo y coherencia" de LaLiga al tomar decisiones que afectan a los protagonistas principales del deporte. La AFE exige la creación de una mesa de negociación para discutir el polémico 'Plan Miami', mientras que LaLiga defiende su decisión argumentando que el objetivo es "impulsar la marca" del fútbol español en Estados Unidos y que los clubes participantes lo hicieron de manera voluntaria.

