El recuerdo más emotivo: el mensaje de la hija de Luis Enrique en el aniversario de la muerte de Xana

Suscríbete a nuestros canales

Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales en el sexto aniversario de la muerte de su hermana Xana. Con unas emotivas imágenes y un breve pero poderoso texto, la joven amazona recordó a su hermana menor, que falleció el 29 de agosto de 2019 a causa de una grave enfermedad.

El tributo incluyó varias fotografías de los bonitos momentos que ambas compartieron juntas, acompañadas de la frase: "Mi Xana, te quiero". El gesto de Sira se ha convertido en una tradición familiar, una forma de mantener viva la memoria de la pequeña en esta fecha tan difícil para todos sus seres queridos.

Además de su éxito en el mundo de la equitación, Sira ha dedicado gran parte de su tiempo a la Fundación Xana. La asociación, creada por su padre en honor a su hermana, tiene como objetivo ayudar a otras familias que están sufriendo la enfermedad de alguno de sus hijos, canalizando el dolor en solidaridad y apoyo.

El emotivo recuerdo de Sira sirve como un recordatorio de la profunda pérdida que marcó a la familia, pero también de su inquebrantable fortaleza. La joven demuestra, una vez más, cómo el amor por su hermana sigue inspirando cada paso de su vida, dentro y fuera de las pistas de competición.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.