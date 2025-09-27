El “showman” de los nocauts: cómo Donald Trump se convirtió en una figura clave del boxeo y la UFC

Suscríbete a nuestros canales

La relación de Donald Trump con el mundo de los deportes de contacto es una de las facetas más consistentes y reveladoras de su carrera. Mucho antes de ser una figura política, su nombre ya era sinónimo de las grandes peleas de boxeo. Su afinidad por estos deportes no es un simple pasatiempo, sino una parte integral de su marca personal, una que celebra el espectáculo, la confrontación directa y la victoria sin rodeos.

La era de los casinos de Atlantic City

La verdadera incursión de Trump en el mundo del boxeo se consolidó en los años 80 y 90, cuando sus casinos en Atlantic City se convirtieron en el epicentro de los combates más grandes del mundo. El Trump Plaza y el Trump Taj Mahal no solo albergaban peleas; eran el telón de fondo de un espectáculo masivo. Trump se insertó directamente en el negocio como promotor, usando su personalidad para atraer la atención.

Su momento cumbre en el boxeo llegó en 1988, cuando fue el anfitrión de la mítica pelea entre Mike Tyson y Michael Spinks. El evento, que batió récords de audiencia, no duró más de 91 segundos, pero selló la reputación de Trump como el "anfitrión de las grandes peleas". El propio Tyson lo recordó como un "buen tipo", afirmando: "es un tipo como nosotros que se convirtió en presidente. Él era bueno con todos, cuando les daba entradas gratis y habitaciones gratis”.

Apostando por el octágono

A principios de la década de 2000, cuando el boxeo comenzaba a perder popularidad, un nuevo deporte emergía: las artes marciales mixtas (MMA). La UFC luchaba por la supervivencia, con críticos como el senador John McCain tildando la disciplina de "peleas de gallos humanas" y la prohibición de sus eventos en la mayoría de los estados. Mientras que otros promotores y recintos le daban la espalda, Trump vio el potencial y se convirtió en uno de los primeros en apoyar públicamente a la organización.

En una movida audaz, abrió las puertas de sus casinos para que la UFC celebrara sus primeros eventos en la costa este. Esta decisión no solo le dio a la empresa la legitimidad y el público que necesitaba, sino que también forjó una relación inquebrantable con el presidente de la UFC, Dana White. White ha declarado en numerosas ocasiones que el apoyo de Trump fue crucial para que la organización sobreviviera. "Sin él, no sé si la UFC existiría", ha dicho White, destacando que Trump fue el único que tuvo la visión de ver el potencial de un deporte que ahora es un fenómeno global. White agregó: "este hombre ha sido amigo mío durante 20 años. Es uno de los tipos más firmes y sólidos que he conocido en mi vida”.

Por su parte, Donald Trump ha mostrado su afinidad por el deporte, llegando a afirmar sobre sus luchadores favoritos que: “Creo que Khabib, tenía 28 o 29 años, con un récord de 28-0, luego su padre murió y se detuvo, nunca perdió. No creo que haya perdido un round. Era genial, lo conocí en una pelea”.

El simbolismo del KO y un legado en el Salón de la Fama

La fascinación de Trump por el combate va más allá de lo económico. El boxeo y las MMA, con su enfoque en el uno a uno, la confrontación directa y la idea de que siempre hay un ganador y un perdedor, son un reflejo de su propia filosofía de vida y política. Para él, el knockout no es solo el objetivo en el ring, sino también en los negocios y en el debate público. Su relación con estos deportes es un espejo de su visión del éxito.

Su relación con los deportes de contacto alcanzó su punto culminante en 2023, cuando la UFC lo incluyó en su Salón de la Fama en la categoría de "Contribuyentes". A pesar de la controversia que rodeó la decisión, la inducción fue un gesto que cimentó su lugar en la historia de las artes marciales mixtas. La historia de Trump en el boxeo y la UFC es la de un showman que encontró en el deporte de la lucha el escenario perfecto para proyectar su marca de fuerza, ambición y victoria.

