En detalles: Esteban Trapiello exige la renuncia del Bocha Batista y los directivos de la FVF

El empresario venezolano Esteban Trapiello exigió la renuncia del técnico de la selección nacional, Fernando "Bocha" Batista, y pidió elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tras el descalabro sufrido por la Vinotinto ante Colombia tras perder 3-6.

"Me imagino que 'Bocha' Batista saldrá a la rueda de prensa y dirá: '¡Renuncio, no estuve a la altura del compromiso!' Me imagino que los dirigentes de la FVF pondrán sus cargos a disposición", dijo Trapiello en sus redes sociales.

Sus declaraciones se produjeron minutos antes de que el DT argentino se presentara en rueda de prensa y evitara anunciar su renuncia o continuación en la selección nacional.

Asimismo, criticó el estado del fútbol venezolano actual, al señalar que los clubes del FutVe no pasan de ronda en Copa Libertadores y Sudamericana, por lo que consideró innecesario tener "fe".

En la misma publicación, hizo una dura crítica al aficionado venezolano: "Venezuela tiene una afición mínima, la gran mayoría son 'FaranduHinchas (sic)'",

Caos vinotinto

El técnico argentino fracasó en su planteamiento este martes, aunado a la falta de actitud del combinado nacional durante el segundo tiempo, pues no pudo responder a las embestidas de Colombia. Esto, sumado al triunfo polémico de Bolivia ante Brasil, deja a Venezuela sin opciones para acceder al repechaje.

La Vinotinto cayó de manera estrepitosa 3-6, en el que probablemente sea el descalabro más grande en la historia moderna de la selección debido al marco en que se jugaba y las posibilidades optimistas en la previa del choque.

De momento, no se conoce el futuro del DT argentino pese a las críticas recibidas y los pedidos de renuncia por parte de los aficionados en redes sociales.

