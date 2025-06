Esperance desafía al Chelsea por su boleto a los playoffs del Mundial de Clubes

Suscríbete a nuestros canales

Este 24 de junio, el Mundial de Clubes 2025 nos trae un partido lleno de intriga: Esperance de Túnez se enfrentará a un Chelsea que, sorprendentemente, no ha logrado convencer en el torneo. Los tunecinos buscan dar la campanada y avanzar a los playoffs, mientras que los "Blues" necesitan salvar su reputación y asegurar el segundo puesto del grupo tras su derrota ante Flamengo. ¿Podrá Esperance aprovechar el momento bajo del Chelsea?

Esperance ha sido la revelación del torneo hasta ahora. Muchos los veían como meros participantes, pero demostraron carácter al vencer a Los Ángeles (1-0), con una actuación defensiva sólida y un ataque efectivo liderado por Youcef Belaili. A pesar de una derrota ante Flamengo (0-2), mantienen vivas sus esperanzas de clasificación. El equipo de Maher Kanzari llega sin problemas de plantilla, listos para darlo todo.

Por su parte, el Chelsea no ha tenido un Mundial de Clubes ideal. Tras no impresionar en sus primeros partidos y caer 3-1 ante Flamengo, la presión recae sobre el equipo de Enzo Maresca. La expulsión de Nicolás Jackson en el último partido, apenas cuatro minutos después de ingresar, es un claro ejemplo de la frustración en el equipo. A pesar de contar con una plantilla de alto valor, su capacidad goleadora ha disminuido, y figuras como Cole Palmer no están en su mejor nivel. El equipo llega al partido sin bajas por lesión, pero la ausencia de Jackson por sanción será sensible.

Este será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre Esperance y Chelsea, lo que añade un elemento de novedad y expectación al encuentro.

Predicción ganadora de MeridianoBet

Dada la tendencia defensiva de Esperance y la irregularidad ofensiva del Chelsea, se espera un partido con pocas anotaciones.

MeridianoBet pronostica un total de menos de 2.5 goles (+108), ya que el Chelsea no está en su mejor momento goleador y Esperance es un equipo que cierra bien los espacios. Nuestra apuesta principal es el total de Chelsea menos de 2.5 goles (-182), anticipando que los londinenses no lograrán una goleada contundente y un posible marcador de 0-2 a su favor.

Apuesta YA en MeridianoBet, donde siempre juegas, ganas y cobras seguro.

R: Luimar González Yanes

Meridianobet

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.