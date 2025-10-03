CONTENIDO

La marca Gaceta Hípica llegó a Telegram para ofrecer más información y datos exclusivos del hipismo nacional e internacional

Por 2001

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 12:49 pm
Esta es la cuenta de Telegram de Gaceta Hípica (+datos y estadísticas)

Por: Andrea Matos Viveiros

La emoción de la Gaceta Hípica ahora la vives más cerca de ti. Desde ya la Biblia del Hipismo tiene cuenta en la red social Telegram para darte estadísticas, fotos y videos exclusivos. ¡Síguelos en @GacetaHipicaOficial!

Si eres amante de las carreras de caballos, ahora puedes disfrutar de toda la información exclusiva de la Gaceta Hípica directamente en tu celular y gratis. En su canal oficial de Telegram encontrarás:

  • Noticias y actualizaciones de cada jornada hípica
  • Pronósticos, resultados y análisis de expertos
  • Contenido audiovisual exclusivo y material histórico
  • Retrospectos Gaceta Hípica
  • Toda la emoción de la hípica al instante

La pasión por los caballos no se detiene, y con Telegram estarás siempre un paso adelante para vivir la adrenalina de cada carrera. ¡Cada vez son más los aficionados y los seguidores de la marca hípica número uno!

Únete ahora a la cuenta oficial de Gaceta Hípica en Telegram y mantente informado como nunca antes: @GacetaHipicaOficial.

