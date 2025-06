Fair play financiero: la dura sanción que enfrentaría el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se encuentra bajo una severa amenaza de la UEFA, enfrentándose a posibles sanciones por una nueva infracción al Fair Play Financiero (FFP). Tras una multa previa de 500.000 euros en 2022 por irregularidades en la declaración de ingresos, el club catalán habría reincidido, exponiéndose ahora a medidas disciplinarias mucho más drásticas.

La situación es especialmente delicada, ya que la potencial sanción recaería sobre la próxima edición de la UEFA Champions League, un torneo que el Barcelona no conquista desde 2015. Según reportes de The Times, el castigo no sería monetario esta vez, sino una limitación en el número de jugadores que el club podrá inscribir para la temporada 2025-2026.

La reincidencia del club ha sido advertida por la propia Junta de Control Financiero de Clubes (CFCB). Una resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ya señalaba que una nueva infracción en la temporada 2023-24 "constituiría un caso de reincidencia" y llevaría a una "medida disciplinaria más severa" para el equipo culé.

Esta posible reducción de plantilla afectaría directamente la planificación de Hansi Flick, el nuevo entrenador del Barcelona. Con un calendario exigente en la élite europea, una plantilla más corta podría comprometer seriamente la competitividad del equipo, justo cuando aspiran a revertir su suerte en el torneo continental.

Paradójicamente, el equipo viene de una temporada reciente exitosa en cuanto a títulos nacionales, alzándose con la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey. Quedaron a las puertas de la final de la Champions League, cayendo en semifinales, lo que añade frustración a esta nueva amenaza de la UEFA.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.