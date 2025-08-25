¿Floyd Mayweather regresa al boxeo?: esta pelea paralizaría al mundo

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del boxeo se ha revolucionado con una inesperada propuesta de Floyd Mayweather, quien parece listo para volver a la acción. Pese a que "The Money" se encuentra retirado y enfocado en sus negocios, ha puesto sobre la mesa una pelea que, según él, podría paralizar al mundo del deporte.

La contienda propuesta por Mayweather enfrentaría a los pugilistas Curmel Moton y Lamont Roach. El ex campeón mundial aseguró que Moton está en un punto en el que puede dar un salto de calidad en su carrera, y está tan decidido a que el encuentro se realice que prometió financiarlo si es necesario.

A pesar del interés de Mayweather, el enfrentamiento enfrenta un obstáculo: Roach no está convencido de que su oponente merezca una oportunidad tan grande. Mientras que el joven Moton se muestra dispuesto a entrar al cuadrilátero, Roach aún no se pronuncia sobre si aceptará el desafío.

La última pelea de Mayweather fue en agosto del año pasado contra John Gotti III, la cual terminó en una deslucida victoria. Los fanáticos esperan que este sea el último baile de la leyenda del boxeo, pero Floyd sigue latente en el mundo del pugilismo, como un líder que propone nuevas contiendas.

