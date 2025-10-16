Forbes: estos son los 10 futbolistas mejor pagados del mundo

Suscríbete a nuestros canales

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo no solo sigue activo, sino que se mantiene como el futbolista con mayores ingresos del planeta. La revista Forbes lo ha coronado nuevamente en su lista anual, estimando que el astro portugués, que juega en el Al Nassr de la Saudi Pro League, podría alcanzar la cifra récord de 239,5 millones de euros.

Según la publicación, ningún futbolista había alcanzado antes una cifra similar. De hecho, en el mundo del deporte, solo el boxeador Floyd Mayweather registra ingresos superiores a los del astro portugués. Esta estimación incluye salarios base, bonificaciones y acuerdos de patrocinio con clubes y marcas.

El segundo puesto es para Lionel Messi (38 años), que milita en el Inter Miami de la MLS norteamericana. El argentino registra una estimación de ingresos de 111,2 millones de euros, más del doble de lo que percibe el segundo. Curiosamente, los dos futbolistas mejor pagados del mundo ya no compiten en las grandes ligas europeas.

El podio de la lista lo completa otro representante de Arabia Saudí: Karim Benzema (Al Ittihad) con una estimación de 88,9 millones de euros.

Para encontrar al primer jugador de una liga europea, hay que descender hasta el cuarto puesto, ocupado por Kylian Mbappé (Real Madrid). El delantero francés alcanzaría los 81,2 millones entre su contrato y diversos acuerdos comerciales y empresariales.

La lista también destaca la presencia de tres jugadores del Real Madrid, incluyendo a Vinicius Jr. (51,3 millones) y a Jude Bellingham (37,6 millones). Mención especial merece Lamine Yamal (FC Barcelona), el jugador más joven en entrar en esta clasificación de 22 años, con 36,8 millones.

En cuanto a las ausencias notables respecto al año anterior, Forbes subraya la baja de Neymar tras su pase desde Al Hilal al Santos, y la de Kevin de Bruyne después de dejar el Manchester City por el Napoli.

Los 10 futbolistas mejor pagados:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 239,5 Lionel Messi (Inter Miami): 111,2 Karim Benzema (Al Ittihad): 88,9 Kylian Mbappé (Real Madrid): 81,2 Erling Haaland (Manchester City): 68,4 Vinicius jr. (Real Madrid): 51,3 Mohammed Salah (Liverpool): 47,0 Sadio Mané (Al Nassr): 46,2 Jude Bellingham (Real Madrid): 37,6 Lamine Yamal (FC Barcelona): 36,8

