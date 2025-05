Fútbol gratis y en HD: Mira aquí Benfica vs Sporting

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Benfica vs Sporting: Final Copa de Portugal

Un partido de alto voltaje que disfrutarás EN VIVO y en EXCLUSIVA para Venezuela por Meridiano Televisión, y vía streaming por la web meridiano.net/meridianotv.

Antesala: 11:45a.m. con los mejores análisis, estadísticas y previa del partido

Pitazo inicial: 12:15p.m. Ambos equipos saltarán al terreno para luchar por el título.

La transmisión llegará también en señal HD a través de Simple Plus, NetUno Go e InterGo, para que no te pierdas ningún detalle de este gran duelo.

Plantillas portuguesas de alto costo

La final no solo enfrenta a los clubes más grandes de Portugal, sino también a dos de las plantillas más valiosas del campeonato:

Benfica – Club valorado en €362,50 millones. Algunas de sus figuras:

Tomás Araújo: €32 millones

António Silva: €32 millones

Vangelis Pavlidis: €28 millones

Sporting de Lisboa – Con un valor aproximado de €486,50 millones

Viktor Gyökeres : €75 millones

: €75 millones Morten Hjulmand: €45 millones

Gonçalo Inácio: €45 millones

Con estrellas de talla mundial, una rivalidad histórica y una copa en juego, este enfrentamiento promete ser inolvidable. No te lo pierdas y sintoniza Meridiano Televisión o conéctate vía streaming en meridiano.net/meridianotv. Sé testigo del nuevo campeón de la Taça de Portugal junto a los especialistas en deporte.

