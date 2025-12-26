Labores

Conductores a tomar previsiones: cerrarán paso por los túneles de Mérida este 26 de diciembre

La restricción en el tránsito se mantendrá por varias horas

Por Genesis Carrillo
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 11:03 pm
Conductores a tomar previsiones: cerrarán paso por los túneles de Mérida este 26 de diciembre

El Ministerio para el Transporte informó que sobre el cierre del Túnel Estanques, ubicado en la Local 008 del municipio Sucre, estado Mérida. 

En su cuenta de la red social Instagram, precisó que “la medida responde a la necesidad de realizar labores de mantenimiento urgente en el sistema de luminarias de esta estructura, trabajos esenciales para mejorar la visibilidad y la seguridad de los usuarios que circulan por esta vía”. 

En tal sentido, detalló que la restricción comenzará formalmente a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta las 12:00 a.m., completando un lapso de seis horas de clausura.

“Por lo que instamos a los conductores a tomar como vía alterna durante la ejecución de las labores, la siguiente ruta: Vía La Palmita (Local 002) - Sector La Palmita”, dijo la cartera de Transporte. 

 

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Jueves 25 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América