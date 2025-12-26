Conductores a tomar previsiones: cerrarán paso por los túneles de Mérida este 26 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para el Transporte informó que sobre el cierre del Túnel Estanques, ubicado en la Local 008 del municipio Sucre, estado Mérida.

En su cuenta de la red social Instagram, precisó que “la medida responde a la necesidad de realizar labores de mantenimiento urgente en el sistema de luminarias de esta estructura, trabajos esenciales para mejorar la visibilidad y la seguridad de los usuarios que circulan por esta vía”.

En tal sentido, detalló que la restricción comenzará formalmente a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta las 12:00 a.m., completando un lapso de seis horas de clausura.

“Por lo que instamos a los conductores a tomar como vía alterna durante la ejecución de las labores, la siguiente ruta: Vía La Palmita (Local 002) - Sector La Palmita”, dijo la cartera de Transporte.