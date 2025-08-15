Fútbol y moda: Jude Bellingham y sus colaboraciones con marcas de lujo

Suscríbete a nuestros canales

La figura de Jude Bellingham ha trascendido las canchas del fútbol para convertirse en un ícono global de la moda. El mediocampista del Real Madrid ha cimentado una alianza estratégica con la prestigiosa casa Louis Vuitton, una asociación que marca una nueva era en la que el talento deportivo y el estilo de vida de lujo convergen de manera orgánica.

Su colaboración con Louis Vuitton es un caso de estudio en el marketing de lujo. Su presencia en eventos de alto perfil, como los desfiles de moda en París, y su uso constante de las prendas de la marca han generado una visibilidad masiva. Esta estrategia eleva su estatus de ícono de estilo y atrae a una audiencia global que sigue de cerca sus pasos.

Además de su asociación con LV, Bellingham es embajador global de la casa francesa Dior, lo que representa su alianza más formal. Con esta marca, el jugador ha protagonizado campañas publicitarias exclusivas y es un invitado habitual en los eventos más importantes de alta costura, consolidando su posición como una figura relevante en el sector.

Su influencia también se extiende al mundo de la moda urbana. Justo antes de la Eurocopa 2024, se unió a la campaña de Skims, la popular marca de ropa interior de Kim Kardashian. De igual manera, es un rostro prominente de Adidas Originals, la división de moda casual de su patrocinador deportivo, uniendo su imagen atlética con un estilo relajado y moderno.

Por último, el jugador del Real Madrid ha colaborado de forma indirecta con la casa italiana Gucci, asistiendo a sus eventos y apareciendo en editoriales de revistas de moda. Esto demuestra la versatilidad de Bellingham, cuyo creciente poder de atracción le permite influir en múltiples segmentos de una industria que lo ve como un puente entre la fama deportiva y el lujo global.

