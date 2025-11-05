Goles y sorpresas en la UEFA Champions League: resultados de la jornada europea

Suscríbete a nuestros canales

La fase de grupos de la Champions League ofreció este martes una emocionante cascada de resultados, destacando un frenético duelo en Bélgica y varias sorpresas en el resto del continente.

El festival goleador del Barça

El FC Barcelona protagonizó el partido más emocionante de la noche al empatar 3-3 contra el Club Brujas. El equipo catalán tuvo que luchar arduamente para rescatar un punto, ya que se vio varias veces por debajo en el marcador en un encuentro donde las defensas jugaron un papel secundario. La buena noticia para los culés fue la destacada actuación del joven Lamine Yamal, quien anotó un gol para su equipo.

La fuerza incontenible del Manchester City

En Inglaterra, el Manchester City no tuvo piedad ante el Borussia Dortmund y se llevó una contundente victoria 4-1. La ofensiva citizen se mostró imparable, liderada por Phil Foden, quien marcó un doblete, y Erling Haaland, que sigue firme en su camino de romper récords goleadores en la competición.

Sorpresas y tropezones de los grandes

La jornada dejó una gran sorpresa en Chipre, donde el Pafos derrotó al Villarreal CF por 1-0. El 'Submarino Amarillo' no pudo superar la sólida defensa local tras el gol de Luckassen, sufriendo así una inesperada derrota.

Otro equipo inglés, el Chelsea, también tuvo problemas, empatando 2-2 en un sorprendente encuentro ante el FK Qarabag. A pesar de los goles de Estêvão y Alejandro Garnacho, el Qarabag demostró ser un rival complicado en casa, logrando igualar el marcador.

Otros resultados destacados

Inter de Milán logró una victoria ajustada, 2-1, contra el FC Kairat Almaty. El triunfo se selló con un gol de Carlos Augusto, después de que Lautaro Martínez rompiera su sequía goleadora.

El Newcastle United consiguió un triunfo importante en casa, 2-0, ante el Athletic Club, con goles de Dan Burn y Joelinton.

El Galatasaray mostró una gran efectividad ofensiva al golear 0-3 al Ajax de Ámsterdam a domicilio.

El Bayer 04 Leverkusen se impuso por la mínima, 0-1, al Sport Lisboa e Benfica en el Estádio da Luz, llevándose tres puntos clave.

El Olympique de Marsella cayó 0-1 en casa ante la Atalanta en un partido cerrado y táctico.

