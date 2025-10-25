Iker Casillas es víctima de robo: todos los detalles del suceso

Suscríbete a nuestros canales

El exguardameta del Real Madrid y la Selección Española, Iker Casillas, ha sido el foco de un sonado escándalo tras confirmarse un robo de alta sofisticación en su residencia de la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y la empleada del hogar del propio deportista, bajo la sospecha de haber sustraído al menos cinco relojes de lujo cuyo valor total se estima que supera los 200.000 euros.

El hurto, denunciado el pasado 16 de octubre, tomó un giro dramático cuando las detenciones se precipitaron el martes 21. Las autoridades actuaron con urgencia al conocer el interés de los sospechosos en abandonar el país de manera inminente. La investigación reveló que la pareja había estado presuntamente intercambiando los relojes originales por réplicas, un sutil método que permitió el hurto continuado. Casillas se percató del robo al revisar su vestidor y descubrir que las piezas guardadas no eran las auténticas, sino imitaciones de baja calidad, lo que apuntó a que los accesorios fueron sustraídos "poco a poco".

Entre las joyas sustraídas se encuentra un Rolex cuyo valor individual alcanza los 50.000 euros. La rápida acción policial ha permitido, hasta el momento, recuperar dos de los cinco relojes: uno de ellos intacto y otro despiezado. La investigación sigue activa para localizar las tres piezas restantes.

El caso tomó una dimensión mediática adicional cuando uno de los detenidos, el hombre, ofreció un testimonio exclusivo al programa El tiempo justo de Telecinco. En esta declaración, el sospechoso se autoproclamó como el único responsable del delito y buscó exculpar a su pareja, la empleada de hogar de Casillas, quien también se encuentra detenida.

"El único culpable soy yo. Mi pareja no entiende de relojes", declaró el hombre al reportero del programa. Según su versión, él habría sido el encargado de realizar el "cambiazo" sin que su pareja se diera cuenta. El detenido afirmó haber robado dos relojes y haberlos vendido a una casa especializada por 26.000 euros. Subrayó, además, que su mayor preocupación es la implicación de su esposa: "En esta parte la víctima es ella, es lo que más me jode. La están haciendo culpable de algo que no es, nunca supo que yo le estaba dando el cambiazo".

La empleada del hogar del exfutbolista y su pareja, quien trabajaba como portero en una urbanización cercana, son los principales implicados en un caso que pone de manifiesto la sofisticación de las bandas de robo de relojes de lujo, un problema cada vez más frecuente en ciudades de alta afluencia como Madrid.

