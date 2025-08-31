¿Inspirado en Neymar Jr.? Así es el nuevo look de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha estrenado un radical cambio de look. El jugador ha optado por un estilo mucho más atrevido que su habitual cabello rizado.

El nuevo peinado consta de finos mechones rubios. Con esta imagen, el jugador ha causado revuelo entre los aficionados y en las redes sociales

Este nuevo peinado es un claro homenaje al astro brasileño Neymar Jr., replicando un icónico look que el delantero lució en 2018. El guiño a una de las figuras más reconocidas del fútbol subraya la confianza de Yamal.

El debut de esta imagen se dio justo cuando el balón comenzó a rodar en el partido de liga entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. Los espectadores han estado atentos a su renovada imagen.

Con este arriesgado cambio, Lamine Yamal demuestra que, además de su indiscutible talento futbolístico, posee una personalidad vibrante que no teme expresarse. Su decisión de rendir tributo a un ídolo como Neymar refuerza su creciente figura como un referente.

